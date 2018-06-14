14 июня в 18:00 в Волгоградской универсальной научной библиотеке им. М. Горького открывается выставка фотографий и документов «Отстояли и отстроили», посвященная 75-летию Черкасовского движения. Экспозиция стала продолжением проекта Музея водоканала «Где стирали белое платье?».

На выставке горожане и гости города увидят редкие фотографии, собранные в ходе подготовки проекта его автором Анной Степновой. Фото из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», Государственного архива Волгоградской области и Музея водоканала покажут будни горожан, восстанавливавших послевоенный Сталинград. Участницы Черкасовского движения трудились над восстановлением города в свободное от основной работы время. Попутно им приходилось осваивать новые профессии для того, чтобы заново отстроить родной город. Экспозиция позволит понять, в каких условиях трудились добровольцы, положившие начало всесоюзному движению возрождения разрушенных войной городов. Есть здесь и фото о восстановлении водопровода – главного объекта инфраструктуры жизнеобеспечения. В экспозиции представлены издания из фондов ВОУНБ им. М. Горького и документы из Национальной электронной библиотеки.

Также на выставке представлены фотографии со спектакля-воспоминания «Белое платье». Постановка реализована Музеем водоканала с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Спектакль с огромным успехом прошел в «Ночь музеев-2018» 19 мая на Мамаевом кургане. В этот день резервуары чистой воды городского водопровода, на военных картах обозначенные как высота 102, превратились в настоящий театр. Роли в спектакле сыграли обычные волгоградцы разных профессий в возрасте от 14 до 50 с лишним лет. Они по-настоящему вжились в свои образы, заставив зрителей петь, смеяться и плакать вместе с актерской труппой. Спектакль «Белое платье» посетили более 1500 взрослых зрителей.

Выставка «Отстояли и отстроили» стала частью интерактивной экспозиции «Made in Volgograd», во время посещения которой волгоградцы и гости города смогут узнать об истории и достопримечательностях Царицына-Сталинграда-Волгограда и региона в целом, об уникальных природных памятниках, о выдающихся деятелях культуры и спорта, о предприятиях, прославивших регион. Здесь можно не только увидеть, но и попробовать продукцию местных предприятий, которую знают и любят далеко за пределами области.

Для организованных групп подготовлены экскурсии с переводом на иностранные языки. Мир должен знать, что наш город – это родина одного из самых мощных добровольческих движений XX века, опыт которого очень нужен сегодняшним горожанам. Выставка «Отстояли и отстроили» размещена на 4-м этаже библиотеки им. Горького. Посетить ее можно бесплатно в часы работы библиотеки.

А для тех, кто не смог посмотреть спектакль вживую, есть видеозапись. Посмотреть «Белое платье» можно по ссылке.