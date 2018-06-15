В Волгограде у подножия Мамаева кургана состоялось официальное открытие Мемориального парка, а точнее — его второй очереди. Участниками торжественного открытия стали жители и гости города, а также первые лица города, включая губернатора области Андрея Бочарова.

Новый парковый комплекс стал частью большой благоустроенной зоны, включающей сам Мамаев курган, стадион «Волгоград Арена», новую набережную — объекты расположены в шаговой доступности друг от друга.

Первый этап реконструкции завершился в 2017 году. В честь завершения первого этапа 9 мая 2017 года в парке была открыта Аллеи России. А спустя год благоустроенная зона разрослась до восьми гектаров и охватила все пространство от проспекта имени Ленина до новой пассажирской платформы, которая теперь может принять электропоезд в десять вагонов.

Парковый комплекс расчитан на разные возрастные категории и интересы. Обновленная территория включает спортивные зоны и зоны отдыха, велодорожки, площадку для проведения массовых культурных мероприятий. Центром притяжения, безусловно, стала аллея со светомузыкальным фонтаном и светодиодными арками — вместе они составляют единую композицию.

Стоит отметить, что на этом обновление парка не закончится, и в скором времени здесь начнется третий этап, подготовка к которому уже стартовала. Планируется, что в парке разместится военная техника.

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области

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