Готовность сетей жилого фонда к отопительному периоду 2018-2019 составляет уже 42%. Эту работу «Концессии теплоснабжения» осуществляют совместно с управляющими организациями.

В Волгограде идет третий месяц подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Во всех районах города «Концессии теплоснабжения» ремонтируют теплотрассы. В котельных и тепловых пунктах в порядок приводится котловое и насосное оборудование. В многоквартирных домах внутридомовые системы проходят промывку и опрессовку.

О том, чтобы батареи в квартирах волгоградцев были горячими всю зиму, должны позаботиться обслуживающие жилой фонд управляющие организации. В их обязанности входят: проведение гидравлических испытаний внутридомовых сетей и их промывка, проверка состояния запорной арматуры, восстановление изоляции на коммуникациях в подвалах МКД, подготовка общедомовых приборов учета тепловой энергии к отопительному периоду (поверка, ремонт, техническое обслуживание) и т.д.

После того, как эта работа будет проведена, УК и ТСЖ подают заявку в тепловые сети. Специалисты территориальных подразделений отдела режимов потребления «Концессий теплоснабжения» — районные тепловые инспекции – проверяют готовность внутридомовых сетей. Если не будут выявлены нарушения, управляющим организациям выдадут акт промывки и опрессовки системы отопления. Имея его на руках и подготовив необходимый пакет технических документов, УК и ТСЖ должны будут снова обратиться в тепловые сети для выдачи документа, подтверждающего готовность теплопотребляющих установок дома к прохождению отопительного периода. Только после этого органы местного самоуправления смогут подтвердить, что здания полностью готовы к зиме.

В настоящее время опрессовку и промывку прошли уже 2 тысячи многоквартирных домов, что составляет 42% всего волгоградского жилого фонда, получающего тепло централизованно.

«Концессии теплоснабжения» напоминают УК и ТСЖ о том, что необходимо своевременно завершить подготовку подведомственных им объектов к зиме, в том числе обеспечить работоспособность общедомовых приборов учета тепла.

Важно, что параллельно с жилыми зданиями к осенне-зимнему периоду готовятся и социально значимые объекты: встретить холода во всеоружии готовы 278 медицинских и образовательных учреждений.