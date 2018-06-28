В начале июля Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького приглашает на мастер-класс «Лепестки Канзаши». Волонтер японского языка Надежда Николаева научит всех желающих украшать заколки и гребни в знаменитой японской технике цумами канзаши (официальное название этого вида традиционного японского рукоделия в Токийском регионе с 1982 года). Мастер-класс будет проходить в отделе литературы на иностранных языках 7 июля в 15:00.

Искусству канзаши около четырехсот лет. Примерно в 16 веке у японских красавиц появилась мода на столь сложные прически, что их требовалось как-то фиксировать. Для этого они использовали небольшие деревянные или костяные шпильки – канзаши или кандзаси. Именно этот парикмахерский аксессуар и дал название древнему искусству.

Чтобы стать мастером этого искусства в Японии, нужно было учиться у профессионалов по работе с техникой tsumami (искусство складывания лепестков) в течение 5-10 лет. В основе цумами канзаши лежит оригами – традиционное японское искусство складывания поделок из бумаги. Вот только в данном случае складывают не бумагу, а квадратики из натурального шелка, которые превращаются в удивительные цветы и цветочные композиции. Маленькие квадраты шелка складываются в круглые или острые лепестки. Все остальные элементы собираются из этих лепестков при помощи клея или ниток и декорируются бусинами и жемчугом. Цветы, сделанные из тончайшего шелка, передаются из поколения в поколение. Одна такая заколка может стоить целое состояние, а настоящие мастера кандзаcи давно почитаются как достояние Японии.

Дата мастер-класса выбрана не случайно. Оказывается, 7 июля в Японии и 8 июля в России проходят одни из любимых неофициальных праздников, посвященные влюбленным. Танабата – японский День влюбленных, который ещё называют «фестивалем звёзд». День Петра и Февронии Муромских – российский День семьи, любви и верности. Об истории этих праздников и связанных с ними красивых легендах вы также узнаете в рамках нашей встречи, которая продолжает цикл мероприятий, посвященных году Японии в России.

Все желающие приглашаются в отдел литературы на иностранных языках, 2 этаж. Вход свободный. Возрастная категория: 12+

Телефоны для справок: (8442)33-11-50 (Отдел литературы на иностранных языках)