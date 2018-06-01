Компания «Корпорация развития Волгоградской области» выполнит работы по подключению нового водовода в существующие сети по проспекту им. Маршала Жукова, 3. В связи с этим с 21.00 час. 1 июня 2018 года до 08.30 час. 2 июня 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Дзержинского района Волгограда:

— ул. Аральская, дд. №1-61, 2-46;

— ул. Балтийская, дд. №1-41; 2-36;

— ул. Васильсурская, дд. №1-37, 2-38;

— ул. Городнянская, дд. №17-57, 22-64;

— ул. Житкурская, дд. №16-18;

— пр. Жукова, дд. №5, 10б, 11, 13, 15, 35-55;

— ул. Карская, дд. №1-31; 2-28;

— ул. Каспийская, дд. №2-50, 1-37;

— пер. Квартальный, дд. №1-9, 2-14;

— ул. Конотопская, дд. №1-33, 2-32;

— пер. Костромской, дд. №1-11, 2-18;

— ул. Могилевская, д. №23;

— ул. Ногинская, дд. №1-25, 2-22;

— ул. Онежская, дд. №1-39, 2-36;

— ул. Пермская, дд. №1-21, 2-52;

— ул. Пионерская, дд. №1-23, 2-30;

— ул. Смольная, дд. №2-20, 1-21;

— ул. Солнечногорская, дд. №1-9, 2-8;

— ул. Стародубская, дд №1-21; 2-16;

— ул. Степная, дд. №1-23, 2-32;

— ул. Рокоссовского, дд. №11-39, 41;

— ул. Унжинская, дд. №2-30, 1-33;

— ул. Чапаева, дд. №26, 57-71, 56-70;

— ул. Черноморская, дд. №1-47, 2-52.

Оперативную информацию о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону круглосуточного Контакт-центра «Концессии водоснабжения» 99-67-96.