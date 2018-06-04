Волгоградский регион занял второе место среди субъектов РФ, выигравших наибольшее число президентских грантов (исключая Москву и Санкт-Петербург). По итогам первого в 2018 году конкурса президентских грантов 54 некоммерческие организации Волгоградской области получат более 45 миллионов рублей.

Число победителей от региона выросло в три раза по сравнению с первым конкурсом прошлого года и в два раза по сравнению с двумя конкурсными этапами 2016 года.

В этом году наибольшее число проектов-победителей направлено на пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, социальное обслуживание, поддержку и защиту граждан. Так, Волгоградская региональная общественная организация «Мария» получит три миллиона рублей на реализацию реабилитационного проекта «Школа пациента». Волгоградская организация Всероссийского общества спасения на водах привлекла три миллиона рублей на проект проведения профилактических занятий в школах. Региональная спортивно-оздоровительная общественная организация «Лига спорта» получит аналогичную сумму на проект «Футбол — это больше, чем игра!», цель которого — создание социально-спортивного центра для детей и молодежи.

Кроме того, некоммерческие организации региона участвуют в реализации программ по поддержке материнства и детства, пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время стоит задача по включению волгоградских НКО в федеральный реестр исполнителей общественно полезных услуг. Напомним, она была обозначена на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с руководителями общественных организаций.

Отметим также, что работа Волгоградской области по взаимодействию с НКО была отмечена и Председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко во время рабочей поездки в Волгоград в мае. Она подчеркнула, что положительный опыт региона заслуживает распространения в других субъектах РФ.

Добавим, второй конкурс президентских грантов стартует 16 июля, прием заявок от некоммерческих организаций продлится до 10 сентября, список победителей будет объявлен до 1 ноября 2018 года.