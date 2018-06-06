В Волгоградском областном театре кукол состоится премьера спектакля по пьесе Анны Бессчастновой «Путешествие Зебры», который получил грант губернатора Волгоградской области.

Как сообщают в пресс-службе ГБУК «Волгоградский областной театр кукол», дорожная сказка в одном действии «Путешествие Зебры» начинает свой театральный путь Волгограде 13 июня. Спектакль предназначен для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (5+).

Режиссёр-постановщик — Роман Пугач (Санкт-Петербург), который уже поставил в Волгоградском театре кукол сказку для самых маленьких «Колобок» — один из самых популярных спектаклей театра. Художник-постановщик — главный художник ВОТК Анна Кеменева.

«Путешествие Зебры» поможет ребятам познакомиться с некоторыми основными правилами дорожного движения через сказочное повествование: Лошадка, покинув свою карусель, отправляется в путь, и чтобы его пройти, ей необходимо знать эти правила. По дороге Лошадка находит друзей и даже, в каком-то смысле, саму себя.

Роли исполняют Мария Печёнова («Прыгающая принцесса», «Царевна-Лягушка» и др.), Александр Лазаренко («Терешёчка», «Колобок» и др.), Светлана Юденко («Носорог и Жирафа», «Репка» и др.).

Волгоградский областной театр кукол не в первый раз получает грант губернатора области на постановку спектакля. В 2016 году на выделенные грантовые средства была поставлена пьеса «Жук-пожарный» (пьеса и постановка — А. Бессчастнова), до этого, в 2015 году, «Невероятные приключения казачат» (Н. Гермаш, постановка Станислава Железкина).

Правила для юных пешеходов (из пьесы Анны Бессчастновой «Путешествие Зебры»):

Переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора.

Пешеход двигается по тротуару. Если тротуара нет, то пешеход двигается по обочине дороги навстречу движению транспорта.

Если нет возможности подождать, пока трамвай или троллейбус уедут, трамвай нужно обходить спереди, а троллейбус – сзади.

Чтобы ещё больше обезопасить себя в тёмное время суток, пешеход может наклеить на одежду светоотражающие наклейки или нашить светоотражающие полоски.

Нельзя играть рядом с проезжей частью, а тем более – на ней.

Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу.

Пешеходный переход обозначается разметкой в виде белых полос и называется «зеброй».

Прежде, чем переходить дорогу по «зебре», нужно посмотреть налево, а дойдя до середины дороги, посмотреть направо.

Премьера спектакля состоится 13 июня.