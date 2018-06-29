Новость для тех, кому интересна тема архивных документов. В начале июля в Государственном архиве Волгоградской области состоится открытие выставки архивных документов «И к будущему выходя навстречу, я прошлого не скидываю с плеч», приуроченной к 100-летию архивной службы России и 95-летию архивной службы Волгоградской области.

В рамках выставки можно будет увидеть редкие документы и фотоматериалы по истории развития архивной службы в нашем регионе, рассказывающие о работе Государственного архива Волгоградской области с 1923 г. по настоящее время. Особое внимание будет уделено руководителям, ветеранам архивной службы — тем, кто стоял у её истоков, посвятил свою жизнь сохранению и развитию архивного дела.

На широкий обзор публики будут представлены наиболее интересные и ранние документы, например, из архивного фонда Михайловского станичного атамана за 1734-1829 гг. Это рукописные документы на изготовленной из тряпичного сырья бумаге русского и иностранного производства с филигранями в виде рисунков, отдельных букв, с обозначением годов производства бумаги. Многие документы имеют сургучные печати.

Свои поздравления, пожелания и предложения в письменной форме посетители выставки смогут оставить в Книге отзывов, которая будет отправлена на постоянное хранение в фонд архива. Выставка «И к будущему выходя навстречу, я прошлого не скидываю с плеч» откроется 5 июля в 10:00 по адресу: ул. Коммунистическая, 30. Телефон для справок 8(8442)30-99-10.