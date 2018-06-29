Волгоградская областная детская библиотека приглашает своих читателей совершить виртуальное путешествие на айсберге к Северному и Южному полюсам нашей планеты. Во время виртуальной экскурсии разновозрастная детская аудитория встретится с необычными животными, познакомится с северным сиянием и мраком полярной ночи, узнает, почему эти земли так вдохновляли писателей.

Читателей-дошколят встретит необычная для лета книжная выставка «В краю Снежной королевы», представляющая книги об Арктике и Антарктике. Дети разгадают загадки, ответят на вопросы викторин, поиграют в веселые игры – «Умка ищет друга», «Самый меткий метатель снежков», «Помоги Каю» и другие.

Юные книголюбы отправятся в магический мир волшебника Эрнста Теодора Гофмана, повстречаются с героями рождественской сказки «Щелкунчик и мышиный король», пройдут лабиринт коварной Мышильды под волшебные звуки вальса П.И. Чайковского. С победой над чарами мышиной королевы детей поздравят снеговик Олаф, принцессы Анна и Эльза – дружные герои сказки «Холодное сердце».

Ребята постарше примут участие в познавательном ток-шоу «Айсберг: за или против». Разделившись на две команды, вместе с Титаником, Саблезубой Белкой, Мамонтом, Пингвинами и другими необычными героями дети поспорят о пользе и вреде такого природного явления, как айсберг, выяснят, являются ли ледяные горы «восьмым чудом света» или же представляют скрытую угрозу, затаившуюся на крайнем севере? Герои ток-шоу расскажут юным путешественникам о том, как связаны холодные ледники и теплые воды Гольфстрима, объяснят причины изменения климата на планете, расскажут о несметных богатствах, спрятанных под толщей льда.

Сюрпризом для участников необычного холодного путешествия в середине лета станет встреча с Дедом Морозом. Он повеселит детвору, соединит онлайн-мостом с читателями из других детских библиотек Волгоградской области, совершающих «Айсберг-тур», послушает стихи и песни, а в завершении порадует зимними забавами.

Отметим, что виртуальное летнее путешествие за Полярный круг проводится уже второй год подряд с целью привлечения внимания к 200-летию (в 2020 году) открытия последнего материка Земли – Антарктиды, а также популяризации среди детей и подростков выдающегося научного вклада отечественных исследователей в данном регионе.

«Айсберг-тур» пройдёт 3 июля с 10:00 до 12:00 в Волгоградской областной детской библиотеке по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Справки по телефону 8(8442)37-72-56).