Волгоградцы могут принять участие в голосование по выбору названия одного из самых крупных в областном центре современных парков, который расположился у подножия Мамаева Кургана.

​В ходе первого этапа все желающие могут предложить свои версии названия нового парка через специальную форму голосования на сайте по ссылке. Отправить свой вариант также можно по электронной почте [email protected].

На основе полученных предложений будет сформирован перечень вариантов для общегородского голосования. Название, которое выберут большинство волгоградцев и гостей города, и будет носить парк.

Новая благоустроенная зона отдыха была открыта 14 июня. После реконструкции некогда заброшенная территория предстала перед горожанами в совершенно обновленном виде – столь масштабный проект был реализован властями впервые за 50 с лишним лет благодаря поддержке жителей, инвесторов и федерального центра.

Год назад здесь была торжественно открыта первая часть – Аллея России, которая с первых же дней стала популярной у волгоградцев и гостей города. Ее изюминкой стал новый исторический и природный памятник – Сталинградский тополь. Местом притяжения второй части парка уже стали плоскостной фонтан и световые арки, которые вместе составляют единую светомузыкальную композицию. В рамках благоустройства второй очереди парка здесь также уложили 29 тысяч квадратных метров плитки и асфальта, высадили порядка 3000 деревьев и кустарников, для полива зеленых насаждений уложили 4,5 тысячи метров труб и установили порядка 1000 оросителей. Обновленная территория включает в себя спортивные зоны и зоны отдыха, велодорожки, площадку для проведения массовых культурных мероприятий. Новый парковый комплекс стал достойным украшением города-героя и еще одной частью большой благоустроенной зоны, включающей сам Мамаев курган, стадион «Волгоград Арена», новую набережную, куда волгоградцы и гости города смогут приходить с семьями.