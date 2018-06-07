Ещё одно интересное мероприятие для молодежи пройдет на территории ТРЦ «Акварель». Здесь в центральном атриуме состоится грандиозный фестиваль настольных игр «VOLGA-GAME 2018». Во время фестиваля в торговом центре будут работать сразу несколько развлекательных площадок.

На мероприятии гостей ждут турниры по настольным играм, настольные ролевые игры и квесты, интерактивные площадки и конкурс косплея. Все это можно будет увидеть 17 июня в центральном атриуме торгового центра.

Программа фестиваля:
11:00 — Регистрация участников; старт «свободных игр»;
11:30 — Начало турнирных игр;
15:00 — Регистрация косплееров;
16:30 — Окончание турнирных игр; Дефиле косплееров и шоу программа;
17:30 — Награждение;
18:00 — Конец.

Если вы хотите придти на фестиваль как участник, то всю необходимую информацию вы сможете найти в официальной группе мероприятия по ссылке.

Волгоградцев приглашают на фестиваль настольных игр "VOLGA - GAME 2018" Общество

Читайте также:

  1. В Волгограде пройдет фестиваль настольных игр «VOLGA-GAME 2017»
  2. Горы, снег, спорт, адреналин, море эмоций — или как прошел Tinkoff ROSA FEST 2018
  3. Фестиваль болельщиков стартовал под музыку группы «7 Б»