Ещё одно интересное мероприятие для молодежи пройдет на территории ТРЦ «Акварель». Здесь в центральном атриуме состоится грандиозный фестиваль настольных игр «VOLGA-GAME 2018». Во время фестиваля в торговом центре будут работать сразу несколько развлекательных площадок.

На мероприятии гостей ждут турниры по настольным играм, настольные ролевые игры и квесты, интерактивные площадки и конкурс косплея. Все это можно будет увидеть 17 июня в центральном атриуме торгового центра.

Программа фестиваля:

11:00 — Регистрация участников; старт «свободных игр»;

11:30 — Начало турнирных игр;

15:00 — Регистрация косплееров;

16:30 — Окончание турнирных игр; Дефиле косплееров и шоу программа;

17:30 — Награждение;

18:00 — Конец.

Если вы хотите придти на фестиваль как участник, то всю необходимую информацию вы сможете найти в официальной группе мероприятия по ссылке.