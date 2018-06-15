Познакомиться с прошлым теплового хозяйства, узнать о людях, которые в разное время трудились на одном из крупнейших ресурсоснабжающих предприятий города, а также в деталях представить работу котельных и тепловых пунктов смогли студенты Волгоградского строительного техникума в ходе экскурсии по музею тепла.

Не первый год городской музей тепла встречает у себя школьников и студентов со всех образовательных учреждений областного центра. Не стал исключением и Волгоградский строительный техникум – в этот раз к истории теплового хозяйства прикоснулись сразу две группы студентов 3 курса.

Экскурсоводом у ребят по традиции выступил директор музея Олег Семенович Капустин. Он много лет проработал в тепловых сетях Волгограда и как никто другой способен заинтересовать гостей рассказом о наиболее интересных событиях из прошлого предприятия.

Олег Семенович напомнил студентом, что централизованное теплоснабжение города началось в сентябре 1930 года. Тогда в поселке Бекетовка Кировского района заработала «Сталинградская ГРЭС». Также директор музея рассказал, что сегодня тепловое хозяйство Волгограда состоит из более чем 400 объектов, включая районные и квартальные котельные, тепловые пункты, насосные станции.

Студенты слушали экскурсовода и одновременно с любопытством рассматривали уникальные музейные экспонаты, представляющие разные вехи истории теплоснабжения города. Особенно заинтересовал ребят фрагмент корнваллийского парового котла (получившего название по месту, где впервые был применен – английское графство Корнуолл). Этот котел, внешне напоминавший гигантскую чугунную печь, обложенную кирпичом, был изготовлен в Англии еще в 1869 году, а в Сталинград попал из Германии после Великой Отечественной войны. В нашем городе на одной из котельных Красноармейского района корнваллийский котел проработал более полувека. На момент вывода из эксплуатации в 2013 году его возраст составил 144 года!

Не оставила равнодушной ребят и недавно появившаяся в музее портретная галерея ветеранов Великой Отечественной войны, которые много лет проработали в тепловых сетях Волгограда.

Как признались сами студенты, экскурсия получилась увлекательной и прошла для них с пользой.

Напомним, посетить музей тепла можно в понедельник и четверг, с 10.00 до 13.00. Адрес: ул. Советская, 26а.