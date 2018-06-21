Компания Vivo в декабре прошлого года впервые вышла на российский рынок с двумя смартфонами среднего сегмента: Vivo V7+ и Vivo V7. На последний из них мы делали обзор, в котором выявили несколько минусов, главным из них стала завышенная цена устройства.

В этом развёрнутом сравнительном материале мы рассмотрим сразу два новичка от Vivo — V9 и V9 Youth.

Комплектация

Оба смартфона упакованы в одинаковые белые картонные коробки, на которых, помимо изображения и названия устройства, красуется символика Чемпионата мира по футболу 2018 в России и надпись «официальный смартфон».

Комплектация девайсов тоже полностью идентична. Помимо самих аппаратов, в неё входят:

наушники;

документация;

кабель USB;

адаптер питания USB;

стержень для извлечения SIM-карты;

прозрачный силиконовый защитный чехол;

защитная пленка, которая идеально приклеена на экран.

Технические характеристики Vivo V9 Youth:

Цвета: чёрный и золотой Материалы корпуса: пластик и стекло Экран: 19:9, 2280×1080, 400 PPI, 6.3 дюйм., IPS Процессор: 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 1,8 GHz Видеопроцессор Adreno 506 Оперативная память: 4 ГБ Объем встроенной памяти: 32 ГБ Поддержка карт памяти: До 256 ГБ Основная камера: Основная 16 + 2 МП с диафрагмой f/2.0 Фронтальная камера: 16МП с диафрагмой f/2.0 Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 4.2, micro-USB, 3,5 mm Навигация: GPS/ГЛОНАСС Датчики: сканер отпечатков пальцев, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, электронный компас Ёмкость аккумулятора: 3260 мА⋅ч Вес: 150 г Габариты (ШxВxТ): 75.03×154.81×7.89 мм Кол-во SIM-карт: 2 nano-SIM Версия операционной системы: Funtouch OS 4.0 (на базе Android 8.1)

Технические характеристики Vivo V9:

Цвета: перламутрово-черный, золотистый, морозный синий Материалы корпуса: пластик и стекло Экран: 19:9, 2280×1080, 400 PPI, 6.3 дюйм., IPS Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 626, 2,2 GHz Видеопроцессор Adreno 506 Оперативная память: 4 ГБ Объем встроенной памяти: 64 ГБ Поддержка карт памяти: До 256 ГБ Основная камера: Основная 16 МП + 5 МП с диафрагмой f/2.0 Фронтальная камера: 24 МП с диафрагмой f/2.0 Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 4.2, micro-USB, 3,5 mm Навигация: GPS/ГЛОНАСС Датчики: сканер отпечатков пальцев, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, электронный компас Ёмкость аккумулятора: 3260 мА⋅ч Вес: 150 г Габариты (ШxВxТ): 75.03×154.81×7.89 мм Кол-во SIM-карт: 2 nano-SIM Версия операционной системы: Funtouch OS 4.0 (на базе Android 8.1)

Дизайн и эргономика

Когда берёшь в руки V9 или V9 Youth, в глаза сразу же бросается стильный молодёжный дизайн и большой безрамочный дисплей с выступом-монобровью. Оба устройства благодаря тонким, отлично собранным, но, к сожалению, пластиковым корпусам превосходно сидят в руке, создавая ощущение лёгкости.

Элементы управления, датчики и модули на обоих смартфонах расположены одинаково.

На фронтальной стороне на выступе расположились селфи-камера, разговорный динамик, индикатор уведомлений и датчики. На обратной – сканер отпечатков пальцев, вспышка и модуль основной камеры.

Правую грань заняли качелька регулировки громкости и кнопка питания, левую – некомбинированный слот под две nano-SIM и карту памяти объёмом до 256 ГБ.

На нижнем торце инженеры расположили разъём 3,5 мм, микрофон, основной динамик и micro-USB, который, по-хорошему, уже давно должен был исчезнуть из моделей данной ценовой категории и выше. Но нет, Type-C здесь всё ещё отсутствует.

Vivo V9 доступен в перламутрово-черном, золотистом и морозно синем цветах, а облегченный V9 Youth — только в первых двух.

Дисплей

В Vivo V9 и V9 Youth установлены IPS матрицы с соотношением сторон 19:9, разрешением 2280×1080, плотностью пикселей 400 точек и физическим размером 6.3 дюйма. Яркость — на неплохом уровне, на солнечном свете её не хватает совсем чуть-чуть. Автоматическая регулировка работает хорошо. Углы обзора идеальные, цветопередача радует своей естественностью.

Дисплеями обоих смартфонов поддерживается до 10 одновременных касаний. Настройка баланса белого присутствует, также есть режим защиты зрения и очень полезная функция под названием «AI Attention Sensing», которая помогает смартфону определять, когда вы на него смотрите, и не выключать подсветку экрана.

Интерфейс

Оба устройства работают под управлением Funtouch OS 4.0 на базе Android 8.1. Если сравнивать с Vivo V7, то визуально практически ничего не изменилось.

Из действительно полезного стоит отметить большой набор интеллектуальных функций, управление жестами, разблокировку по чертам лица, игровой режим, призванный сделать геймплей максимально комфортным, и искусственный интеллект, который умеет сортировать ваши фото в альбоме по различным параметрам. Также в настройках можно скрывать классические кнопки управления, которые занимают драгоценное место на экране.

Мультимедиа

Звучание основных динамиков Vivo V9 и V9 Youth расстраивает, потому что при максимальной громкости появляется дребезжание. И даже на средней громкости смотреть видео или слушать музыку на устройствах не очень приятно.

В обоих девайсах нет технологии звукового шумоподавления, ведь микрофон в них только один. Поэтому собеседник при сильном фоновом шуме может вас не услышать. К разговорному динамику никаких претензий нет.

Звучание гарнитуры, которая идёт в комплекте, осталось на таком же довольно слабом уровне, как и в прошлогодних моделях. Для хорошего звука придётся купить более качественные наушники.

Воспроизводимые стандартным плеером форматы аудио: WAV, MP3, MP2, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC. Видеоплеер даёт возможность смотреть ролики в следующих форматах: MP4, 3GP, AVI.

Производительность

В упрощённом V9 Youth функционирует всё та же начинка, что и в Vivo V7, в виде 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 GHz, 4 ГБ памяти и видеочипа Adreno 506. И это, как минимум, странно, если учитывать тот факт, что разрешение экрана сильно выросло, что сказывается на общей производительности в играх.

Смартфон хоть и тянет некоторые 3D игры на средних-высоких настройках, но делает это в неполном разрешении изображения с соотношением сторон 16:9.

У V9 с производительностью дела обстоят лучше, и он даже способен запускать некоторые тяжёлые приложения на высоких графических настройках в полном разрешении и большую часть на средних. Чипсет здесь следующий: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 626 с тактовой частой 2,2 GHz, 4 ГБ оперативной памяти и видеоускоритель Adreno 506. Встроенной памяти 64 ГБ, в то время как у V9 Youth — только 32, но не стоит забывать про возможность расширения памяти за счёт microSD.

Результаты тестирования в бенчмарках Vivo V9 Youth:

Результаты тестирования в бенчмарках Vivo V9:

Результаты тестирования в играх Vivo V9 Youth:

World of Warships Blitz Сверхвысокие графические настройки (30 FPS с небольшими подёргиваниями камеры при резком передвижении). World of Tanks Blitz Высокие графические настройки, звуки HD, тени и анизотропная фильтрация отключены, низкое отображение растительности (40-60 FPS). Asphalt 8 Высокие графические настройки (есть редкие небольшие подёргивания). FIFA Mobile Всё стабильно и без подтормаживаний. Into the Dead 2 Низкие графические настройки (FPS не проседает).

Результаты тестирования в играх Vivo V9:

World of Warships Blitz Сверхвысокие графические настройки (60 FPS). World of Tanks Blitz Высокие графические настройки, звуки HD включены, тени и анизотропная фильтрация отключены, низкое отображение растительности (45-60 FPS). Asphalt 8 Высокие графические настройки (без подтормаживаний и фризов). FIFA Mobile Всё стабильно и без подтормаживаний. Into the Dead 2 Средние графические настройки (FPS не проседает).

Камеры

Vivo V9 оснащён двойной основной камерой 16 + 5 МП с диафрагмой f/2.0 и фронтальной с разрешением 24 МП и диафрагмой f/2.0.

У Vivo V9 Youth всё немного проще: основная 16 + 2 МП f/2.0 и фронтальная 16 МП f/2.0.

Несмотря на небольшое отличие камер (если не брать в расчёт количество пикселей), качество снимков обоих аппаратов находится на примерно одинаковом уровне. Днём всё хорошо, а вот ночью многовато шумов и сильно хромает чёткость фотографий.

Тест на шумы на различных значениях ISO (Vivo V9 Youth):

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Тест на шумы на различных значениях ISO (Vivo V9):

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На обеих моделях в приложении камеры доступны следующие режимы съёмки: ultra HD, презентация (документы), профессиональный (ручной), замедленный, покадровая съемка, съемочный светофильтр, live режим (Gif + звук), боке, HDR, Face Beauty (мягкая кожа), панорамный, подсветка для селфи, стикеры дополненной реальности и автоматический режим.

Примеры фотографий, снятых на Vivo V9 Youth:

Примеры фотографий, снятых на Vivo V9:

В Vivo V9 есть ещё и режим съёмки видео в разрешении 4k с частотой 30 кадров в секунду. А облегченная версия девайса снимает только Full HD.

Примеры записи видео на Vivo V9 Youth:

Примеры записи видео на Vivo V9:

Автономность

И Vivo V9 Youth, и Vivo V9 оснащены несъёмными аккумуляторами ёмкостью 3260 мА⋅ч. Заряда батареи в обоих девайсах хватает на день активного использования.

Быстрой зарядки, к сожалению, нет, и чтобы полностью зарядить смартфон, понадобится 3,5 часа.

Цена

Стоимость устройств на момент написания обзора составляет 19 990 рублей за Vivo V9 Youth и 23 990 рублей за Vivo V9. Стоит отметить, что смартфоны уже более соответствуют цене, в отличие от прошлогодних V7 и V7+, но всё же стоимость ещё завышена.

Ниже выставлена оценка за простую версию смартфона — V7, упрощённая Youth-версия набирает 5,9 баллов.