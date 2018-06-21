Компания Vivo в декабре прошлого года впервые вышла на российский рынок с двумя смартфонами среднего сегмента: Vivo V7+ и Vivo V7. На последний из них мы делали обзор, в котором выявили несколько минусов, главным из них стала завышенная цена устройства.

В этом развёрнутом сравнительном материале мы рассмотрим сразу два новичка от Vivo — V9 и V9 Youth.

Комплектация

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

Оба смартфона упакованы в одинаковые белые картонные коробки, на которых, помимо изображения и названия устройства, красуется символика Чемпионата мира по футболу 2018 в России и надпись «официальный смартфон».

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии Комплектация девайсов тоже полностью идентична. Помимо самих аппаратов, в неё входят:

  • наушники;
  • документация;
  • кабель USB;
  • адаптер питания USB;
  • стержень для извлечения SIM-карты;
  • прозрачный силиконовый защитный чехол;
  • защитная пленка, которая идеально приклеена на экран.Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

Технические характеристики Vivo V9 Youth:

Цвета: чёрный и золотой
Материалы корпуса: пластик и стекло
Экран: 19:9, 2280×1080, 400 PPI, 6.3 дюйм., IPS
Процессор: 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 1,8 GHz
Видеопроцессор Adreno 506
Оперативная память: 4 ГБ
Объем встроенной памяти: 32 ГБ
Поддержка карт памяти: До 256 ГБ
Основная камера: Основная 16 + 2 МП с диафрагмой f/2.0
Фронтальная камера: 16МП с диафрагмой f/2.0
Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
Интерфейсы: Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 4.2, micro-USB, 3,5 mm
Навигация: GPS/ГЛОНАСС
Датчики: сканер отпечатков пальцев, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, электронный компас
Ёмкость аккумулятора: 3260 мА⋅ч
Вес: 150 г
Габариты (ШxВxТ): 75.03×154.81×7.89 мм
Кол-во SIM-карт: 2 nano-SIM
Версия операционной системы: Funtouch OS 4.0 (на базе Android 8.1)

Технические характеристики Vivo V9:

Цвета: перламутрово-черный, золотистый, морозный синий
Материалы корпуса: пластик и стекло
Экран: 19:9, 2280×1080, 400 PPI, 6.3 дюйм., IPS
Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 626, 2,2 GHz
Видеопроцессор Adreno 506
Оперативная память: 4 ГБ
Объем встроенной памяти: 64 ГБ
Поддержка карт памяти: До 256 ГБ
Основная камера: Основная 16 МП + 5 МП с диафрагмой f/2.0
Фронтальная камера: 24 МП с диафрагмой f/2.0
Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
Интерфейсы: Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 4.2, micro-USB, 3,5 mm
Навигация: GPS/ГЛОНАСС
Датчики: сканер отпечатков пальцев, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, электронный компас
Ёмкость аккумулятора: 3260 мА⋅ч
Вес: 150 г
Габариты (ШxВxТ): 75.03×154.81×7.89 мм
Кол-во SIM-карт: 2 nano-SIM
Версия операционной системы: Funtouch OS 4.0 (на базе Android 8.1)

Дизайн и эргономика

Когда берёшь в руки V9 или V9 Youth, в глаза сразу же бросается стильный молодёжный дизайн и большой безрамочный дисплей с выступом-монобровью. Оба устройства благодаря тонким, отлично собранным, но, к сожалению, пластиковым корпусам превосходно сидят в руке, создавая ощущение лёгкости.

Элементы управления, датчики и модули на обоих смартфонах расположены одинаково.

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

На фронтальной стороне на выступе расположились селфи-камера, разговорный динамик, индикатор уведомлений и датчики. На обратной – сканер отпечатков пальцев, вспышка и модуль основной камеры.

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

Правую грань заняли качелька регулировки громкости и кнопка питания, левую – некомбинированный слот под две nano-SIM и карту памяти объёмом до 256 ГБ.

На нижнем торце инженеры расположили разъём 3,5 мм, микрофон, основной динамик и micro-USB, который, по-хорошему, уже давно должен был исчезнуть из моделей данной ценовой категории и выше. Но нет, Type-C здесь всё ещё отсутствует.

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

Vivo V9 доступен в перламутрово-черном, золотистом и морозно синем цветах, а облегченный V9 Youth — только в первых двух.

Дисплей

В Vivo V9 и V9 Youth установлены IPS матрицы с соотношением сторон 19:9, разрешением 2280×1080, плотностью пикселей 400 точек и физическим размером 6.3 дюйма. Яркость — на неплохом уровне, на солнечном свете её не хватает совсем чуть-чуть. Автоматическая регулировка работает хорошо. Углы обзора идеальные, цветопередача радует своей естественностью.Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

Дисплеями обоих смартфонов поддерживается до 10 одновременных касаний. Настройка баланса белого присутствует, также есть режим защиты зрения и очень полезная функция под названием «AI Attention Sensing», которая помогает смартфону определять, когда вы на него смотрите, и не выключать подсветку экрана.

Интерфейс

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии Оба устройства работают под управлением Funtouch OS 4.0 на базе Android 8.1. Если сравнивать с Vivo V7, то визуально практически ничего не изменилось.

Из действительно полезного стоит отметить большой набор интеллектуальных функций, управление жестами, разблокировку по чертам лица, игровой режим, призванный сделать геймплей максимально комфортным, и искусственный интеллект, который умеет сортировать ваши фото в альбоме по различным параметрам. Также в настройках можно скрывать классические кнопки управления, которые занимают драгоценное место на экране.

Мультимедиа

Звучание основных динамиков Vivo V9 и V9 Youth расстраивает, потому что при максимальной громкости появляется дребезжание. И даже на средней громкости смотреть видео или слушать музыку на устройствах не очень приятно.

В обоих девайсах нет технологии звукового шумоподавления, ведь микрофон в них только один. Поэтому собеседник при сильном фоновом шуме может вас не услышать. К разговорному динамику никаких претензий нет.

Звучание гарнитуры, которая идёт в комплекте, осталось на таком же довольно слабом уровне, как и в прошлогодних моделях. Для хорошего звука придётся купить более качественные наушники.

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

Воспроизводимые стандартным плеером форматы аудио: WAV, MP3, MP2, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC. Видеоплеер даёт возможность смотреть ролики в следующих форматах: MP4, 3GP, AVI.

Производительность

В упрощённом V9 Youth функционирует всё та же начинка, что и в Vivo V7, в виде 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 GHz, 4 ГБ памяти и видеочипа Adreno 506. И это, как минимум, странно, если учитывать тот факт, что разрешение экрана сильно выросло, что сказывается на общей производительности в играх.

Смартфон хоть и тянет некоторые 3D игры на средних-высоких настройках, но делает это в неполном разрешении изображения с соотношением сторон 16:9.

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии У V9 с производительностью дела обстоят лучше, и он даже способен запускать некоторые тяжёлые приложения на высоких графических настройках в полном разрешении и большую часть на средних. Чипсет здесь следующий: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 626 с тактовой частой 2,2 GHz, 4 ГБ оперативной памяти и видеоускоритель Adreno 506. Встроенной памяти 64 ГБ, в то время как у V9 Youth — только 32, но не стоит забывать про возможность расширения памяти за счёт microSD.

Результаты тестирования в бенчмарках Vivo V9 Youth:

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии Результаты тестирования в бенчмарках Vivo V9:

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии Результаты тестирования в играх Vivo V9 Youth:

World of Warships Blitz Сверхвысокие графические настройки (30 FPS с небольшими подёргиваниями камеры при резком передвижении).
World of Tanks Blitz Высокие графические настройки, звуки HD, тени и анизотропная фильтрация отключены, низкое отображение растительности (40-60 FPS).
Asphalt 8 Высокие графические настройки (есть редкие небольшие подёргивания).
FIFA Mobile Всё стабильно и без подтормаживаний.
Into the Dead 2 Низкие графические настройки (FPS не проседает).

Результаты тестирования в играх Vivo V9:

World of Warships Blitz Сверхвысокие графические настройки (60 FPS).
World of Tanks Blitz Высокие графические настройки, звуки HD включены, тени и анизотропная фильтрация отключены, низкое отображение растительности (45-60 FPS).
Asphalt 8 Высокие графические настройки (без подтормаживаний и фризов).
FIFA Mobile Всё стабильно и без подтормаживаний.
Into the Dead 2 Средние графические настройки (FPS не проседает).

Камеры

Vivo V9 оснащён двойной основной камерой 16 + 5 МП с диафрагмой f/2.0 и фронтальной с разрешением 24 МП и диафрагмой f/2.0.

У Vivo V9 Youth всё немного проще: основная 16 + 2 МП f/2.0 и фронтальная 16 МП f/2.0.

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии Несмотря на небольшое отличие камер (если не брать в расчёт количество пикселей), качество снимков обоих аппаратов находится на примерно одинаковом уровне. Днём всё хорошо, а вот ночью многовато шумов и сильно хромает чёткость фотографий.

Тест на шумы на различных значениях ISO (Vivo V9 Youth):

Тест на шумы на различных значениях ISO (Vivo V9):

На обеих моделях в приложении камеры доступны следующие режимы съёмки: ultra HD, презентация (документы), профессиональный (ручной), замедленный, покадровая съемка, съемочный светофильтр, live режим (Gif + звук), боке, HDR, Face Beauty (мягкая кожа), панорамный, подсветка для селфи, стикеры дополненной реальности и автоматический режим.

Примеры фотографий, снятых на Vivo V9 Youth:

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

Примеры фотографий, снятых на Vivo V9:

Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии
Vivo V9 и V9 Youth – работа над ошибками Featured Обзоры Технологии

В Vivo V9 есть ещё и режим съёмки видео в разрешении 4k с частотой 30 кадров в секунду. А облегченная версия девайса снимает только Full HD.

Примеры записи видео на Vivo V9 Youth:

Примеры записи видео на Vivo V9:

Автономность

И Vivo V9 Youth, и Vivo V9 оснащены несъёмными аккумуляторами ёмкостью 3260 мА⋅ч. Заряда батареи в обоих девайсах хватает на день активного использования.

Быстрой зарядки, к сожалению, нет, и чтобы полностью зарядить смартфон, понадобится 3,5 часа.

Цена

Стоимость устройств на момент написания обзора составляет 19 990 рублей за Vivo V9 Youth и 23 990 рублей за Vivo V9. Стоит отметить, что смартфоны уже более соответствуют цене, в отличие от прошлогодних V7 и V7+, но всё же стоимость ещё завышена.

Ниже выставлена оценка за простую версию смартфона — V7,  упрощённая Youth-версия набирает 5,9 баллов.

Оценка по версии Живого Волгограда
Материалы и сборка
7
Экран
9
Производительность
5
Интерфейсы, связь и датчики
8
Звук
4
Автономность
6
Дизайн
7
Цена
5
Камеры
7
ИТОГ

Общие минусы:

  • Плохое звучание основного динамика;
  • Дешёвые материалы;
  • Отсутствие быстрой зарядки;
  • Отсутствие Type-C;
  • Завышенная цена.
  • Нет NFC

Общие плюсы:

  • Тонкий корпус с неплохим дизайном;
  • Качественный дисплей;
  • Некомбинированный слот под 2 SIM и SD;
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев;
  • Разблокировка по чертам лица.

Минусы Vivo V9 Youth:

  • Слабая производительность;
  • Воспроизведение контента в неполном разрешении.

Плюсы Vivo V9:

  • Хорошая производительность;
  • Больше разрешение снимков;
  • Возможность записи видео в 4k.
Невооружённым глазом видно, что Vivo постарались исправить недостатки прошлогодних смартфонов, но многие из них, к сожалению, остались, из-за чего смартфоны во многом проигрывают конкурентам в своём ценовом сегменте. Если и покупать, то только Vivo V9, потому что V9 Youth c таким старым процессором совсем никуда не годится.
6.4
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

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