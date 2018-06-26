Жителей и гостей города приглашают на открытие выставки «Как за Доном, за рекой…», которая откроется в Волгоградском областном краеведческом музее. На новой постоянной экспозиции будут представлены документы, фотографии и этнографический материал, которые познакомят с историей казачества на территории нашего края.

Выставка «Как за Доном, за рекой…» ставит своей целью показать историю казачества, исторически проживающего на территории нынешней Волгоградской области, где 23 из 33 районов входили в Область Войска Донского. Территория нашего края включала три округа – Второй Донской (столица – ст. Нижне-Чирская), Усть-Медведицкий (столица – ст. Усть-Медведицкая, ныне г. Серафимович) и Хопёрский (столица – ст. Урюпинская). На выставке будут представлены такие темы как заселение края, участие казаков в войнах XIX-XX веков (русско-турецкие, крымская, русско-японская, I Мировая, гражданская), быт и традиции (интерьеры казачьей горницы, базов), уникальный эксклюзивный материал наших казачьих святых – преподобной Арсении Усть-Медведицкой, священномученика Николая Попова, возрождение казачьей культуры. Некоторые экспонаты будут представлены впервые, например, казачьи костюмы, в том числе мужской, свадебный, впервые будут показаны иконы. В открытии выставки примет участие ансамбль старинной казачьей песни «Станица».

Выставка «Как за Доном, за рекой…» откроется 27 июня в 12:00 и будет работать на постоянной основе по адресу: пр. Ленина, 7. Справки по телефону 8 (8442) 38-84-39.

Напомним, в прошлом году Волгоградский областной краеведческий музей запустил новый проект «Открытые фонды» — теперь волгоградцы и гости региона могут ознакомиться с уникальными предметами, до этого хранившимися в запасниках музея. Уже работают четыре выставки: «Оружие из арсенала Краеведческого музея», «Золото сарматов», «Для милых дам…» и «За службу Отечеству» . Напомним, что фонды Волгоградского краеведческого музея насчитывают более 150 тысяч единиц хранения, в том числе около 50 тысяч — археологическое собрание.