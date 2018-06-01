В Пушкинский День России и День русского языка Волгоградская областная детская библиотека приглашает детей и подростков в литературный круиз «В волшебной сказочной стране» по произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

Для самых маленьких в библиотеке состоится познавательный квест по известным пушкинским сказкам. Дети встретятся со сказочными героями, отгадают ребусы, кроссворды, ответят на вопросы викторин и примут участие в различных подвижных играх.

Ребят постарше встретит Арина Родионовна — добрая няня Пушкина. Она поведает девчонкам и мальчишкам о том, каким был известный поэт в детстве и почему любил слушать и читать сказки, которые сам впоследствии также с любовью писал. Арина Родионовна перелистает с детьми страницы пушкинских книг, объяснит ребятам значения устаревших слов и вместе со сказочными героями поможет пройти затейливые испытания.

Отметим, что книжное путешествие в Пушкинский день России начинает череду мероприятий Волгоградской областной детской библиотеки для воспитанников пришкольных лагерей.

Волгоградская областная детская библиотека по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Начало мероприятия — 6 июня в 9:40. Справки по телефону 8(8442)37-72-56.