В Электронном читальном зале Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького открыт бесплатный доступ к «Золотому фонду научной классики» электронной библиотеки «NON-FICTION». Теперь читателям открыт доступ к шести тысячам книг, рассчитанных на широкий читательский интерес по различным тематическим направлениям.

Доступ к материалам электронной библиотеки «NON-FICTION» возможен с компьютеров библиотеки, а также с любых мобильных устройств (ПК, планшеты, смартфоны) или в мобильном приложении. Для этого необходимо получить уникальный логин и пароль в отделе «Электронный читальный зал». С помощью логина и пароля можно в любом месте, где есть Интернет (у себя дома, в школе или даже на работе), авторизоваться на сайте lib.biblioclub.ru и сразу же получить доступ к книгам.

Также в Электронном читальном зале ВОУНБ им. М. Горького открыт бесплатный доступ к ресурсам «ИВИС» — одной из крупнейших компаний-распространителей российских научных и научно-популярных журналов в электронном виде. Читатели «Горьковки» в настоящее время имеют возможность познакомиться с номерами более чем 170 изданий в полнотекстовом формате — доступ предоставлен ко всем статьям, опубликованным в этих журналах за несколько лет.

Электронный ресурс носит универсальный характер, в него входят журналы по психологии, философии, истории, экономике, физике, химии, биологии, медицине и другим дисциплинам. Каждый может найти издание, необходимое именно ему. Например, если читателя интересует философия, то в Электронном читальном зале библиотеки к его услугам теперь имеется архив издания Института философии РАН — научно-теоретического журнала «Вопросы философии», доступны все номера с 2000 до 2016 года.

Новые возможности удовлетворят запросы самых взыскательных читателей. Ресурс «ИВИС» поможет подобрать специализированные издания по ядерной физике и геотектонике; по истории средних веков и космическим исследованиям; по молекулярной биологии и проблемам зарубежных обществ. Удобная поисковая система East View, используемая в базе, помогает пользователям быстро ориентироваться в ресурсе и находить нужную информацию в течение нескольких минут.

Отметим, что Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького активно участвует в проектах по предоставлению открытого доступа к оцифрованным изданиями. В фондах Национальной электронной библиотеки представлены 100 изданий, оцифрованных специалистами Горьковки, кроме того, оцифрованные издания, фотографии и другие материалы передаются в фонды Президентской библиотеки с 2010 г. и доступны широкому кругу читателей не только в Электронном читальном зале Горьковки, но и на порталах Национальных библиотек.

В Волгоградской области успешно реализуется региональный проект по открытию Электронных читальных залов Президентской библиотеки в Волгоградской области, и 36 библиотек предоставляют удаленный доступ к фондам Национальной электронной библиотеки. В 2018 г. в регионе планируется открытие 2 Электронных читальных залов Президентской библиотеки и 5 Электронных залов Национальной электронной библиотеки.