В Волгограде появились ещё несколько информационных пунктов, которые помогут гостям города легко сориентироваться по достопримечательностям, подскажут как добраться до главных спортивных и туристических объектов, помогут выбрать интересный экскурсионный маршрут и многое другое. Новые пункты разместились в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград-I и в аэропорту.

В информационных пунктах туристы могут бесплатно получить разнообразную справочную информацию от консультантов, а также карты, путеводители на разных языках, буклеты с описанием туристических маршрутов и достопримечательностей, выпущенные для гостей и болельщиков чемпионата тиражом 150 тысяч экземпляров.

Еще одна стойка туристско-информационного центра откроется 14 июня 2018 года на площадке Фестиваля болельщиков, который станет лучшим местом для просмотра матчей вне стадиона. Здесь в течение 25 дней масштабного футбольного праздника будут проходить трансляции матчей на гигантском экране, яркая шоу-программа на сцене, будет работать интерактивная фан-зона со спортивными аттракционами для всей семьи, разнообразные зоны активностей от партнеров и спонсоров Фестиваля.

Для удобства туристов в дни ЧМ-2018 в Волгограде также будут действовать мобильные туристско-информационные пункты, которые разместятся на улице Советской, площади Павших борцов, Аллее героев.

Напомним, в Волгограде уже действуют два туристско-информационных центра — первый из них был открыт в 2014 году в Центральном районе на улице Гагарина,12, второй — в 2016 году на базе музея-заповедника «Старая Сарепта» по адресу ул. Изобильная, 10.