Чтобы болельщикам было проще получить ту или иную информацию, в Волгограде был открыт многоязыковой колл-центр. Круглосуточная телефонная линия создана для информационной поддержки жителей и гостей Волгограда в период мирового футбольного первенства. Специалисты колл-центра помогут болельщикам и туристам добраться до главных спортивных объектов, расскажут о маршрутах транспорта, достопримечательностях, проконсультируют по наличию мест в гостиницах, а также окажут помощь в экстренных ситуациях. Операторы линии будут общаться на шести языках, номер единой бесплатной справочной службы — 8-800-350-7834.

В период с 1 до 14 июня колл-центр будет работать в режиме базовой нагрузки, продолжится тестирование сервисов и операторов. Начиная с 15 июня и по 30 июня на линию выйдут дополнительные операторы. В течение мирового футбольного первенства общение будет осуществляться на русском, английском, немецком, французском языках. В преддверии игры команды Саудовской Аравии на линию выйдет специалист со знанием арабского языка, а перед матчем сборной Японии – сотрудник со знанием языка Страны восходящего солнца. С 1 по 16 июля колл-центр вернется в режим базовой нагрузки.

Для функционирования линии установлены компьютеры со специальным программным обеспечением, которое позволяет обрабатывать поступающие звонки непосредственно с экрана монитора, распределять их по операторам, устанавливать конференц-связь. Для оперативного поиска туристической информации специалисты смогут воспользоваться единым туристическим порталом www.welcomevolgograd.com, который в ближайшие время будет полностью обновлен.

Операторы телефонной линии прошли обучение в региональном Агентстве развития туризма и социокультурных проектов. Они изучили туристические маршруты, транспортные схемы и способы проезда по городу, информацию о достопримечательностях, коллективных средствах размещения, объектах общественного питания. Во время практических занятий сотрудники отрабатывали навыки использования программного обеспечения. По итогам обучения каждый специалист прошел тестирование на знание справочной информации.

Одной из задач колл-центра является лингвистическая поддержка экстренных служб города: для этого будет устанавливаться конференц-связь с линией экстренной помощи 112, во время которой операторы выступят в роли переводчиков.

Отметим, что для удобства гостей и болельщиков ЧМ -2018 в регионе проведена масштабная комплексная работа: установлены новые знаки навигации по городу; в ближайшее время в самых оживленных местах откроются новые туристско-информационные центры; подготовлены 150 тысяч туристических буклетов, карт и путеводителей. В большинстве волгоградских кафе и ресторанах меню переведено на английский язык, сотрудники общепита и гостиниц прошли языковые курсы. В регионе разработаны новые туристические маршруты, которые будут интересны как российским, так и зарубежным гостям.