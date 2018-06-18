За несколько часов до начала матчей ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» жителей и гостей города будут развлекать циркачи, мимы и музыканты. Интерактивные развлекательные площадки будут работать на пешеходных территориях, прилегающих к стадиону «Волгоград Арена».

Развлекательные зоны расположатся в новом парке у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль пешеходной части проспекта им. В.И. Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова. С 18:00 волгоградцев и многочисленных гостей города ждут «живая» музыка, выступления циркачей и мимов.

Интерактивные площадки будут работать как накануне, так и после окончания матчей. Самая длинная интерактивная площадка (ее протяженность 1,3 км) расположена вдоль пешеходной части проспекта им. В.И. Ленина от площади Возрождения до улицы им. маршала Н.И. Крылова. Две других площадки расположены в парке ЦПКиО в районе этнодеревни и в новом парке отдыха у подножия Мамаева Кургана возле фонтана. С началом матчей культурные площадки приостановят свою работу и вновь будут ждать зрителей после окончаниях игры.

Так, в новом парке отдыха напротив стадиона будут работать творческие коллективы МУК «Волгоградконцерт» — ансамбль народных инструментов и муниципальный духовой оркестр. Здесь же детям и взрослым предложат нанести на лицо аквагрим и принять участие в арт-акции – оставить свой автограф на фото, сделанном в виде мяча. В итоге все мячи, как в корзине, соберутся в одном большом футбольном кубке. Сувенир будет храниться в музее художественной школы №1 им. В.В. Федорова. Художественная школа №1 подготовила еще один подарок для всех болельщиков: фотозону с тантамаресками – стендами для фотосъемки. Первая представляет собой изображение Доброго Молодца в русском боярском кафтане на фоне трибун стадиона, под сафьяновым сапогом которого – мяч. Автор — известный волгоградский художник-монументалист, член Союза художников России, преподаватель художественного отделения Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова Виктор Мызгин. Вторая работа представляет собой катер, плывущий по Волге на фоне красивого панорамного вида Волгограда. Автор – молодой живописец, член Союза художников России, преподаватель ДХШ №1 Сергей Пелихов. На фоне этой тантамарески фотографию может сделать группа до 3 человек.

На интерактивной площадке, расположенной вдоль пешеходной части проспекта им.В.И. Ленина — от площади Возрождения до улицы им. маршала Н.И. Крылова, волгоградцы и гости города смогут встретить мимов, ходулистов и фьёков, которые подарят море эмоций и зарядят хорошим настроением. Здесь же все желающие смогут бесплатно воспользоваться услугами аквагримеров и раскрасить лицо на футбольную тему. Прохожих порадуют выступления жонглеров и гимнастов цирковых студий Волгограда. Также выступят фольклорные ансамбли муниципальных школ искусств. Для молодежи организована площадка «Арт-искусство», где будет звучать рэп, битбокс и другие музыкальные направления.

Интерактивная зона в парке ЦПКиО включает в себя этнодеревню, где свои подворья представят национальные объединения Волгограда и области; фотозону, где можно сделать фотографию на фоне старого Царицына и концертную площадку, где выступят лучшие коллективы районных Домов и учреждений культуры.