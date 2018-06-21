Патриотическая акция «Завтра была война…» пройдет в Волгограде уже в седьмой раз по инициативе Главного Управления МВД России по Волгоградской области в г. Волгограде. Акция будет проходить на Мамаевом кургане 21 июня в 22:00.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне Дня памяти и скорби, во время проведения мероприятия к волгоградским полицейским, членам их семей, ветеранам, кадетам полицейских классов, курсантам Волгоградской академии МВД России и представителям силовых структур региона присоединятся и коллеги из сводных отрядов полиции других регионов.

Впервые патриотическая акция полицейских состоялась в 2012 году. На следующий год инициативу сотрудников органов внутренних дел поддержали представители всех силовых структур региона, а уже с 2014 года акция стала общероссийской.

Во время акции на Мамаевом Кургане волгоградские полицейские и участники акции зажгут свечи и пройдут колонной на главную высоту России. Памятные мероприятия будут сопровождаться инсталляцией на скульптуре «Родина-мать зовет!».