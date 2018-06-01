Для всех любителей ходьбы в Волгограде стартуют «Летние прогулки в парке» — цикл бесплатных занятий по скандинавской ходьбе. Во время проведения «Летних прогулок в парке» все желающие смогут взглянуть на активный образ жизни под другим углом и узнать, что он далеко не всегда связан с изматывающими тренировками в спортзале.

В рамках занятий профессиональные инструкторы RNWA обучат всех желающих правильной технике ходьбы, расскажут обо всех необходимых аспектах этого вида фитнеса и помогут избежать травм и ошибок. В программе каждого занятия — разминка, прогулка с группой по специальному маршруту и заминка, чтобы каждая тренировка приносила максимум эффекта. Для тех, у кого пока нет своих палок, будет организован прокат прямо в парке.

В Волгограде «Летние прогулки в парке» будут проходить по четвергам с 7 июня в 19:00

7 июня — Парк на ул. Маршала Чуйкова (сбор у памятника Маршалу Чуйкову);

14 июня — Дзержинский район. 7 Ветров. Парк Семейный. Адрес: ул.8-ой Воздушной Армии;

21 июня — Парк на ул. Маршала Чуйкова (сбор у памятника Маршалу Чуйкову);

28 июня — Краснооктябрьский район. Парк имени Гагарина.