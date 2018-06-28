В скором времени в Волгограде стартует второй этап благоустройства поймы реки Царицы. До конца текущего года планируется, что будет приведен в порядок парк Пушкина, а также обустроены спуски в пойму со стороны сквера.

Напомним, что в ходе первого этапа были обустроены пять гектаров поймы от Волги до музея «Россия — моя история». В рамках второго этапа планируется благоустроить еще пять гектаров от музея до Астраханского моста. Во время работ в пойме реки Царицы планируется создать зеленые зоны, скейтпарк, площадку для велотриала, роллердром, релакс-зоны и лыжный спуск.

Проектом также предусмотрено устройство капельного поливочника и светодиодного освещения. Преображение будет проходить по дизайн-проектам, которые выбрали жители региона в ходе голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».