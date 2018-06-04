Начиная с 4 июня в Волгоградской области стартовала первая смена пришкольных лагерей с дневным пребыванием, которые были открыты на базе 117 муниципальных общеобразовательных учреждений Волгоград. Этим летом в 120 лагерях смогут отдохнуть 15 945 школьников. Это на 445 человек больше, чем в прошлом году. Длительность смен в летний период составит 18 рабочих дней.

На отдых детей в 2018 году из регионального и городского бюджетов запланировано израсходовать более 42 млн рублей. Это больше, чем в 2017 году, на 1,2 миллиона за счет увеличения средств бюджета Волгограда и Волгоградской области. Родители будут вносить по-прежнему только 6% от полной стоимости путевки: 162 рубля – за пребывание в пришкольном лагере с двухразовым питанием и 183 рубля – с трехразовым питанием.

Из 120 лагерей 95 имеют оздоровительную направленность. 25 – это профильные лагеря различных направлений: культурологического, экологического, лингвистического, этнокультурного, краеведческого, спортивно-оздоровительного, патриотического, социально-педагогического, правового и других. В первую смену отдохнут 14873 детей. Она продлится с 4 по 28 июня. Во вторую смену – со 2 по 25 июля — в пришкольных лагерях оздоровятся 1072 юных волгоградцев. Пришкольные лагеря будут работать также и осенью — планируется открытие 23 лагерей с охватом почти полутора тысяч детей. Длительность смены в осенний период – 5 рабочих дней.

Места в пришкольных лагерях предоставляются всем желающим. Тем родителям, кто решил отправить школьника в такой лагерь, следует обращаться по месту его учебы.

Юных волгоградцев, которые этим летом будут отдыхать в пришкольных лагерях, ждет интересная и насыщенная программа. Педагоги сделают акцент на оздоровительных мероприятиях. Каждый день в лагере распланирован так, чтобы ребята могли всесторонне развиваться. Организована работа различных секций, кружков и творческих студий.