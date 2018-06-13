Ещё одним мероприятием, которое будет проходить в рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу в Волгограде, станет масштабная акция «Футбольная ночь». Акция начнется с открытия выставочного проекта современного искусства «Актуальная Россия: игра в классиков» в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37.

Выставка «Актуальная Россия» реализуется Фондом развития современного искусства, ГМВЦ «РОСИЗО» и Волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.И. Машкова при поддержке Министерства культуры РФ. Партнером в организации масштабного выставочного проекта выступает Фонд развития современного искусства «АРТ СЛОЙ», основанный в сентябре 2013 года. Фонд реализует творческие гражданские инициативы, направленные на популяризацию современного искусства, развитие негосударственного образования и повышение престижа профессий, связанных с искусством.

В открытии экспозиции «Актуальная Россия» в волгоградском выставочном зале примет участие Иван Демидов (г. Москва), возглавляющий Фонд развития современного искусства. Напоминаем, открытие «Актуальной России» проходит в рамках музейной акции «Футбольная ночь» 15 июня в 17:00.

На выставке будут представлены произведения современного искусства России: живопись, арт-объекты, мультимедийные инсталляции, интерактивный каталог экспозиции и многое другое. «Актуальная Россия: игра в классиков» займет два этажа выставочного зала, и в рамках проекта посетители смогут увидеть более 100 работ со всей России. Цель выставки — продемонстрировать главные тенденции современного российского искусства. Экспозиция продлится до 29 июля 2018 года, так что успейте посетить выставку и познакомиться с лучшими образцами актуального искусства. Во время проведения акции «Футбольная ночь», которая завершится в 23.00, вход в выставочный зал свободный.

После открытия выставки «Актуальная Россия» с 18.00 часов начинаются мероприятия перед выставочным залом. Программа мероприятий обещает сделать акцию ярким и зрелищным событием лета 2018 года.

* экспозиция под открытым небом — выставка кинетических скульптур, основанных на принципах волнового движения. Автор — доктор технических наук, профессор Сергей Стрекалов.

* Большая концертная программа возле выставочного зала: «А-ДЖАЗ», «The Tveans», ансамбль перкуссионных инструментов детей с ограниченными возможностями «Маленькая страна» и много других ярких и талантливых музыкантов.

* В 21.00 часов состоится презентация новой песни, посвященная Чемпионату мира по футболу. Музыкальное произведение создано и будет исполнено известными волгоградскими музыкантами специально к Чемпионату мира по футболу.

*видеоинсталляция в окнах Выставочного зала музея, в которую войдут выставка-конкурс рисунка на темы «Спорт» и «Футбол», а также виртуальная выставка «Спорт», созданная на основе интерактивной программы «Спорт в русском изобразительном искусстве» информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал» и произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

* Мастер-классы для детей и взрослых от ведущих художников Волгограда.

* Фотозоны от музея Машкова.

* Викторины, розыгрыши, подарки.

Также в акции примет участие ресторан «Фасоль» с его вкусными пирожными и бьюти-площадка от мастеров «AFANASIEV STUDIO».

В программе акции «Футбольная ночь» возможны изменения и дополнения.

По всем вопросам просьба обращаться к научному сотруднику музея Машкова Наталье Журбиной 89616873570.