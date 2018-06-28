Впервые в Волгограде состоится всероссийский фестиваль уличных видов спорта, который будет проходить 8 и 9 сентября. Организатором выступает Фонд Елены Исинбаевой. Регистрация на фестиваль уже открыта.

По данным пресс-службы Благотворительного фонда Елены Исинбаевой, спортивный фестиваль будет включать в себя три популярные у молодежи уличные дисциплины: воркаут, паркур и стритбол (баскетбол 3х3). Волгоград ждет порядка 200 участников из разных городов России. В дни фестиваля Верхняя и Нижняя террасы Центральной набережной превратятся в масштабный праздник спорта.

Для фестиваля заказано специальное мобильное оборудование, которое будет использовано в качестве основного спортивного инвентаря для воркаута, паркура и стритбола. Для всех желающих запланировано проведение открытых мастер-классов от судей в дисциплинах паркур и воркаут. Такая встреча послужит отличной площадкой для обмена опытом и для новых знакомств.

Для жителей Волгограда фестиваль — уникальное и невероятно зрелищное событие. Помимо основной спортивной составляющей праздника, для гостей и участников фестиваля будет подготовлена обширная развлекательная программа: танцевальные и музыкальные баттлы, соревнования среди граффитистов, зона нанесения временного тату, спортивный лабиринт для детей, выступление местных кавер-групп и другие развлечения для всей семьи. Например, во второй день с мотивационным мастер-классом для участников и гостей праздника выступит двукратная Олимпийская чемпионка, член Международного Олимпийского комитета, президент фонда Елена Исинбаева. Она проведет часовую открытую встречу, где поделится секретами побед и ответит на вопросы.

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой приглашает команды атлетов со всей России присоединиться к участию в фестивале. Ознакомиться с правилами подачи заявок и порядком проведения соревнований можно на сайте фонда (isinbaeva-fund.com). Все участники фестиваля получат Дипломы об участии, а победители и призеры соревнований во всех видах программы будут награждены ценными призами, кубками, медалями и грамотами. Срок подачи заявок — до 15 августа.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.