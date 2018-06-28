Техническое перевооружение ведется на трубопроводе диаметром 1000 мм, пролегающем вблизи шоссе Авиаторов в Дзержинском районе. В рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» приведут в порядок более 800 метров коммунальной сети, по которой в осенне-зимний период тепло и горячую воду получает весь микрорайон Семь ветров.

Сеть, берущая начало от источника теплоснабжения ООО «ТГК», является самой крупной тепловой магистралью Волгограда – труба имеет диаметр 1000 мм. Строительство теплотрассы началось в начале 80-х годов прошлого века, а в 1986-м году ее запустили в работу.

Сегодня «тыщовка» питает микрорайон Семь ветров – это 140 потребителей, включая жилые дома и социальные объекты. Также летом, когда останавливается сезонная котельная завода «ЖБИ», тепломагистраль от ООО «ТГК» обеспечивает горячей водой микрорайон Жилгородок.

В рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» организовали техническое перевооружение крупнейшей теплотрассы города. В ходе работ подрядная организация заменит наиболее проблемные участки трубопровода, а также обновит компенсаторы, которые необходимы для защиты сети от нагрузок и предотвращения ее деформации.

Важным этапом станет перекладка участка протяженностью 500 метров (в однотрубном исчислении). Этот участок доставлял немало хлопот сотрудникам энергорайона тепловых сетей, поскольку располагается в узком непроходном канале с затрудненным доступом к трубопроводу. В процессе техперевооружения старую подземную сеть демонтируют, вместо нее построят новую «воздушку». Это существенно облегчит проведение ремонтных работ в случае необходимости.

Сегодня на объекте демонтируют старые компенсаторы, идет завоз новых труб. Одновременно ведется заливка фундаментов под опоры для наземной теплотрассы.

Общая протяженность обновляемой тепломагистрали вблизи шоссе Авиаторов в Дзержинском районе превышает 800 метров (в однотрубном исчислении).

Напомним, объем вложений «Концессии теплоснабжения» в модернизацию объектов теплового хозяйства за последние два года составил более 2 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.