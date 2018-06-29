«Концессии теплоснабжения» продолжают подключать новых потребителей к системе централизованной подачи тепла. Так, в 2018 году к тепловым сетям присоединили 6 возведенных на территории областного центра зданий, в числе которых жилой комплекс в Дзержинском и торговый центр в Красноармейском районе. Всего же за время своей работы компания осуществила техприсоединение 62 новых объектов.

Технологическое присоединение – важное мероприятие, необходимое для того, чтобы построенные в городе здания могли получать тепло в осенне-зимний период. Работу по подключению новостроек к тепловым сетям «Концессии теплоснабжения» выполняют в плановом порядке.

Например, в числе наиболее значимых объектов, которые подключили в прошлом году, — кинотеатр «Родина» в Центральном районе. Для его присоединения было построено 80 метров нового трубопровода диаметром 100 мм от существующей теплотрассы котельной № 138. Также в 2017 году обеспечили централизованное теплоснабжение ряда социально значимых учреждений: приемного отделения больницы №25 в Дзержинском районе, стадиона «Нефтяник» в Советском и музея «Россия. Моя история» в Центральном районе.

В 2018 году компания продолжает работу по техприсоединению. За последние полгода централизовано получать коммунальную услугу по отоплению начали еще шесть новых зданий. Среди них жилой комплекс «Георгиевский» на ул. Маршала Жукова, 110, а также торговый центр в Красноармейском районе.

«Концессии теплоснабжения» и дальше будут подключать новых потребителей к тепловым сетям. Всего за последние два года компания осуществила технологическое присоединение 62 объектов. Для этого специалисты построили более 5 км теплотрасс (в однотрубном исчислении).