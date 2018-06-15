Природный парк «Нижнехоперский» приглашает жителей и гостей региона на традиционный эколого-краеведческий праздник «Хоперские зори Михаила Шолохова». Праздник будет проходить в станице Букановской Кумылженского района на территории природного парка и будет приурочен к 15-летнему юбилею природного парка.

В программе праздника: выступление фольклорных ансамблей, ярмарка, на которой будут представлены изделия народных умельцев, конкурс «Казачий стол», где гостям предложат отведать блюда традиционной казачьей кухни.

Кроме того, все желающие смогут попробовать свои силы в Казачьих игрищах – потешном майдане. Среди соревнований – метание пик и ножей, а также конкурсы для женщин: «Не в бровь, а в глаз» (метание сковородки) и «Верная казачка» — бег со сковородкой. Завершится праздник концертом, дискотекой и фейерверком.