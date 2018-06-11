Почти до конца июня в Волгоградской области продлили ограничение на посещение лесов. Такое решение связанно с учетом сложившихся погодных условий для профилактики возгораний.

Ограничение на посещение лесов, а также въезд в них любых транспортных средств будет действовать до 29 июня.

Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области организована работа, направленная на соблюдение режима ограничения пребывания граждан в лесах. В частности, на въездах в леса установлены предупредительные аншлаги, лесные дороги перекрыты шлагбаумами, созданы контрольно-пропускные пункты. Инспекторы лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов и представителями казачества проводят рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения действующего ограничения, а также правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, потому что, как правило, одной из главных причин возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение человека с огнем.

В связи с этим работниками подведомственных Облкомприроды учреждений ведется широкое информирование жителей области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, проводятся беседы, распространяются листовки.