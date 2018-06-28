Новая зона отдыха была обустроена в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Благодаря стараниям сотрудников природного парка на берегу ерика Верблюд теперь есть уютная зеленая стоянка для туристов и отдыхающих.

Место для организованного отдыха выбрано не случайно. Ерик Верблюд всегда привлекал отдыхающих своей близостью к Волгограду, а, значит, и доступной возможностью полностью восстановить силы после трудового дня. С весны и до осени сюда не иссякает поток отдыхающих. Практика показывает: чем больше в границах междуречья будет регулируемых рекреаций, где создана инфрастуктура и соблюдаются правила поведения на природе, тем меньше вероятность захламления поймы мусором и риска возгораний зеленых насаждений, возникающих часто по вине человека. Учитывая важность сохранения уникальной экосистемы и ее не безграничные ресурсы, сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» решили обустроить на этой территории место отдыха для детей и взрослых.

Работы на берегу ерика Верблюд проводились чуть больше года. Для удобства отдыхающих исключительно из природных материалов здесь смастерили столы и скамейки, обустроили мангальную зону с дровами. Но, пожалуй, главным преимуществом этого уголка является ухоженный песчаный пляж.

При въезде на территорию регулируемой рекреации посетителей познакомят с правилами пребывания и дополнительными возможностями для отдыха взрослых с детьми.

Обращаем внимание, что въезд для посетителей платный. Цена для взрослого человека составит всего 50 рублей. Автомобиль можно припарковать за 100 рублей. А вот с восьми вчера до восьми утра следующего дня здесь можно отдыхать бесплатно.

Итак, чтобы в выходные дни гарантированно занять место, сотрудники парка рекомендуют накануне обратиться в дирекцию по телефону 8(84479)5-34-41 и оставить заявку. В ней также можно высказать пожелание предоставить во временное пользование палатку, мячи, шезлонги.