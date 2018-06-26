Уже в конце июня учителя биологии, географии и экологии смогут посетить полевой семинар, который пройдет в природном парке «Эльтонский». В рамках семинара сотрудники парка поделятся с учителями опытом организации эколого-просветительской деятельности.

Семинар будет проходить с 27 по 29 июня. В течение этих дней учителя вместе со своими наставниками – волгоградскими учеными – будут жить в палаточном лагере и изучать флору и фауну Приэльтонья, обмениваться опытом организации экоуроков и внеклассных занятий, узнавать о новых интересных формах и методиках преподавания своих учебных дисциплин.

Во время исследовательской деятельности педагоги оформят полевые дневники, соберут гербарий степных растений, а также прослушают лекции учёных — специально приглашенных биологов. Кроме того, учителей ждут увлекательные экскурсии по туристическим маршрутам природного парка.

Более подробную информацию о семинаре можно узнать по телефонам: 8(84492)56-0-59 или 8-927-518-75-24.