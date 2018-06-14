На период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с 14 июня по 15 июля 2018 года для иностранных гостей будет работать «горячая» телефонная линия с англоязычным оператором по телефону +7 910-460-9025, которая будет организована в аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Также будет организована рабочая группа по мониторингу соблюдения прав иностранных граждан в период проведения футбольного состязания.

Для получения правовой консультации граждане могут также обратиться в аппарат Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области по телефону 38-83-60 или оставить свои заявления в интернет-приемную волгоградского Уполномоченного на сайте.