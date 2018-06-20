Если вам надоели спортивные мероприятия и хочется сходить в музей, то вот вам повод. В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открывается выставка «Производство музыкальных инструментов в Сарепте».

Как сообщают в пресс-службе музея, открытие состоится 23 июня в 10:00 в честь Дня балалайки — международного праздника музыкантов-народников.

Музыка занимала большое место в жизни сарептян. Пение, прослушивание и исполнение музыкальных произведений было одним из видов отдыха. Многие семьи имели собственные музыкальные инструменты.

Первые из них появились в колонии в 1766 году с прибытием второй партии переселенцев.

Позже в Сарепте открылась небольшая фабрика по производству пианино. Ее основал Готтлиб Мюке, который у себя на родине работал кровельщиком, но, имея художественный дар, по приезде в Сарепту начал производить инструменты по английским образцам. Эти инструменты ценились очень высоко и продавались дорого.

На выставке «Производство музыкальных инструментов в Сарепте» посетителям будут представлены инструменты XIX — начала XX века, которые производили и использовали в немецкой общине.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.