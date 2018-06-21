В лесопитомниках волгоградского региона завершился посев семян. За время работ были высажены около трех тонн семян лесных растений. Общая площадь посевов составила 10,5 гектаров.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, 36% лесов Волгоградской области — это рукотворные насаждения. Основными лесообразующими породами являются сосна, акация и вяз. Посев семян именно этих растений осуществлен в пяти питомниках Волгоградской области. Наибольшие площади – по 3 гектара — под посев в 2018 году отведены в Даниловском и Ольховском лесничествах.

Уже в следующем году саженцы вяза и акации высадят в лесах Волгоградской области, сеянцы сосны будут готовы к посадке только в 2020 году. Наибольшее внимание будет уделено территориям, пострадавшим в предшествующие годы от пожаров.

Отметим, что в этом году областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в регионе планируется высадить около 4,5 миллионов сеянцев. Самые масштабные работы пройдут в Арчединском лесничестве — его территорию пополнят 400 тысяч новых деревьев.