Семена созрели, и пришло время их собирать, чем и занимаются сейчас специалисты лесничеств и лесопожарного центра. В этом году планируется заготовить более тонны семян вяза и акации.

По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, традиционно сбор семян вяза и акации в нашем регионе проводится в конце весны — начале лета. После этого заготовленный материал отправляется в хранилища до весны, когда происходит его посев на территории лесных питомников.

Кроме вяза и акации, в питомниках высеваются ясень, дуб, сосна, являющиеся лесообразующими породами в нашем регионе, а также ряд других растений. Сбор их семян начнется по мере созревания. По прогнозам специалистов, урожай семян в этом году будет не меньше прошлогоднего. Тогда, напомним, специалисты лесной отрасли собрали более 4,7 тонн семян, что позволило в полном объеме покрыть потребность региона в посевном материале в текущем году.

Отметим, что всего в этом году комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в 2018 году на территории лесного фонда планируется высадить около 4,5 млн деревьев.