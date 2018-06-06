Уже этой осенью в Красноармейском районе откроется многофункциональный молодежный центр «Ракурс», работа которого начнется с нового учебного года. В данный момент в здании ведутся отделочные работы, рабочие уже заменили сети отопления и обновили электрическую проводку. В просторном помещении общей площадью около 390 кв. м разместятся театральная и музыкальная студии, школа аниматоров, тренажерный зал, современный конференц-зал, а также фотозона. Это позволит значительно расширить возможности для активного и культурного досуга, развития творческого потенциала детей и подростков самого южного района областного центра. Планируется, что в новом помещении смогут заниматься до 350 юных жителей района.

Как поясняет директор МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Форум» Красноармейского района Волгограда» Анастасия Мингалимова: «В этот центр переехали клубы, которые базировались в маленьких квартирах. Это и театральная лаборатория, и тренажерный зал, и танцевальная студия,. Теперь каждое помещение нового центра мы наполним актуальными направлениями, которыми хочет заниматься молодежь. Наша задача — создать многофункциональное зонированное пространство для молодых жителей района».

После завершения всех работ в новом клубе откроется новая уникальная театральная студия «Без границ», участники которой будут не только постигать азы актерского и режиссерского искусства, но и сами создавать костюмы и декорации. Отдельные помещения займут школа аниматоров и кружок для развития лидерских качеств. Кроме того, здесь же будут организованы тренажерный зал, зона отдыха с настольными играми, конференц-зал и фотозона. Центр будет готов принять около 350 детей и подростков.

– Молодежный центр «Ракурс» находится в крупном спальном районе, где других инфраструктурных объектов по занятости молодежи нет. Центр оснащен безбарьерной средой, что дает возможность посещать его детям с ограниченными возможностями здоровья. В целом, развитие инфраструктурной сетки молодежной политики является основной для того, чтобы дети и подростки могли посещать центры и клубы недалеко от своего дома, – отметил председатель молодежной политики и туризма администрации Волгограда Иван Радько.

Планируется, что к сентябрю центр заработает в полном объеме. Сейчас здесь ведутся полным ходом отделочные и ремонтные работы: проводится замена сети отопления, покраска стен, установка сцены.

В основном, ремонтом занимаются специалисты, но воспитанники не остаются в стороне и предлагают свою помощь в несложной работе. Это способствует занятости молодежи в летние время, когда они уходят на каникулы, и появляется много свободного времени.

В будущем на фасаде «Ракурса» появятся пейзажи Волгоградской области. Стены фасада будут раскрашивать волонтеры и воспитанники МУ «Форум». В данный момент уже набрана одна команда, которая готова приступить к работе. Работы завершатся к концу лета.