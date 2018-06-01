Уже совсем скоро в Волгоградском областном краеведческом музее откроется новая выставка «Тайны морей и океанов». В экспозиции будет представлена уникальная коллекция моделей парусных судов Александра Скоробогатова и фондовая музейная коллекция «Удивительный мир моря», а также будут работать интерактивные площадки.

Музейная часть экспозиции будет представлена фондовой коллекцией «Удивительный мир моря» другого нашего земляка — А. Фролова, который всю жизнь увлечённо собирал обитателей подводного мира – самых различных рыб, начиная со свистульки, меча, пилы и заканчивая мальками акул.

Также на выставке будут работать интерактивные площадки: вязание морских узлов, пиратские крестики-нолики, флажный семафор, азбука Морзе, зоотроп, паззл «Галсы», головоломка «Кубический глобус», пятнашка «Джек Воробей» и другие.

Выставка «Тайны морей и океанов» будет работать до конца 2018 года по адресу: пр. Ленина, 7. Справки по телефону 8 (8442) 38-84-39.