Жителей и гостей города приглашают на акцию памяти, которая будет проходить в «Комсомольском саду». Акция состоится 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны.

В этот день МБУК «Отдых-центр» и школа изобразительных искусств имени Фёдорова проведут художественный пленэр (рисование на открытом воздухе) под символичным названием «Рисуют мальчики войну». Мероприятие начнется в 18:00.

Все желающие могут совершенно бесплатно получить кисти, краски, палитры и прочие инструменты настоящих художников, занять место у полутораметрового мольберта и дать волю своим художественным амбициям.

Самое сложное задание получат люди, уже умеющие держать в руках кисть: нарисовать с натуры место в парке в том виде, в котором оно, возможно, принимало участие в войне.

Все, кому не по душе рисовать войну, будут рисовать торжество жизни и природы, которое увидят перед собой во время создания художественных «шедевров». Для этого и существует пленэр — рисование того, что находится перед глазами при естественном освещении.

Пленэр проведёт преподаватель художественной школы имени Фёдорова Уланов Олег Николаевич. Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.