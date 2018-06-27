В ближайшие выходные в парке «Комсомольский сад» состоится ставший уже традиционным конкурс частушечников и гармонистов «Играй, гормон!». В рамках конкурса каждый желающий сможет проявить свой талант и представить его публике.

Начало мероприятия в 17:00. После регистрации любой житель города, знающий частушки или умеющий играть на гармони (аккордеон, баян), сможет посоревноваться в народном творчестве. Зрители коллегиально выберут самых больших знатоков и умельцев: в каждом раунде зрительское жюри будет отсеивать наименее понравившихся претендентов на победу в этой битве, пока не останется двое участников, которые и определят между собой сильнейшего частушечника (гармониста).

Конкурс «Играй, гормон!» проводится при поддержке МБУК «Отдых-центр» и администрации Центрального района.

Телефон для справки и предварительной записи на конкурс +7(902)363-30-83.