Уже в эти выходные в Комсомольском саду Волгограда пройдет IV открытый чемпионат области по фигурному вождению велосипеда. Организаторами мероприятия выступают городской велоклуб «Орион» и МБУК «Отдых-Центр».
Общие условия проведения соревнований:
1. Дистанция фигурного вождения состоит из 11 фигур, расположенных в определенном порядке.
2. В соревнованиях принимают участие все желающие велосипедисты в двух возрастных группах – подростки до 15 лет и взрослые.
Определение результатов и награждение:
1. Производится общий зачет, юношеский (до 15 лет) и отдельный зачет среди женщин
2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.
На дистанции Фигурное вождение допускается использование велосипедов, удовлетворяющих следующим требованиям:
1. Расстояние между осями колес не менее 950 мм;
2. Диаметр колес не менее 26 дюймов;
3. Работоспособные передний и задний тормоза.
Регистрация участников и предстартовая разминка — с 10 до 11 часов.
Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.
Мероприятие состоится 17 июня в 11:00.