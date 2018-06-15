Уже в эти выходные в Комсомольском саду Волгограда пройдет IV открытый чемпионат области по фигурному вождению велосипеда. Организаторами мероприятия выступают городской велоклуб «Орион» и МБУК «Отдых-Центр».

Общие условия проведения соревнований:

1. Дистанция фигурного вождения состоит из 11 фигур, расположенных в определенном порядке.

2. В соревнованиях принимают участие все желающие велосипедисты в двух возрастных группах – подростки до 15 лет и взрослые.

Определение результатов и награждение:



1. Производится общий зачет, юношеский (до 15 лет) и отдельный зачет среди женщин

2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.

На дистанции Фигурное вождение допускается использование велосипедов, удовлетворяющих следующим требованиям:

1. Расстояние между осями колес не менее 950 мм;

2. Диаметр колес не менее 26 дюймов;

3. Работоспособные передний и задний тормоза.

Регистрация участников и предстартовая разминка — с 10 до 11 часов.

Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.

Мероприятие состоится 17 июня в 11:00.