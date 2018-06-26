Для тех, кто любит танцевать под музыку времен СССР, в Комсомольском саду стартует Танцевальный сезон лета -2018. Третий год подряд в одном и том же месте Комсомольского сада в один и тот же день недели устанавливается звуковая аппаратура, и МБУК «Отдых-Центр» собирает людей самого активного возраста — “Тех, кому за…”, чтобы потанцевать под музыку «из СССР» — как танцевали ранее на открытых танцплощадках парков и скверов нашего города.

Как отмечают организаторы, с каждым годом средний возраст участников таких танцев «омолаживается». И если сезон Лето-2016 открывали исключительно люди пенсионного возраста, то сейчас к этому полезному и эстетичному времяпрепровождению присоединяется и более молодое поколение.

Танцплощадка открывается 27 июня и будет работать в парке Комсомольский сад КАЖДУЮ СРЕДУ каждую среду с 17:00 до 18:30.

Задать вопросы (например, если заблудитесь) можно по телефону +7 (902) 363-30-83.