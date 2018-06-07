«Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы приводят в порядок старый внутриквартальный теплопровод диаметром 150 и 200 мм на ул. Одоевского. В ходе реконструкции специалисты полностью заменят поврежденный участок протяженностью более километра.

Мероприятия инвестпрограммы по обновлению сетей отопления и горячего водоснабжения направлены на снижение аварийности. При этом реконструируются не только крупные магистральные сети, питающие значительное число жилых и социальных объектов, но и внутриквартальные теплотрассы небольшого диаметра, по котором соответствующие ресурсы приходят непосредственно в жилые здания.

В 2018 году в числе подлежащих замене состоит внутриквартальный трубопровод на улице Одоевского в Кировском районе, питающий шесть многоквартирных домов. В последние годы этот объект входил в число наиболее проблемных — только в минувший осенне-зимний период работники тепловых сетей ремонтировали теплотрассу 12 раз.

В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» организовали техническое перевооружение участков старого трубопровода различного диаметра, включая 150 мм и 200 мм. Поврежденную за годы эксплуатации сеть меняют на новую — в пенополиуретановой изоляции. Благодаря этому покрытию срок эксплуатации трубопровода увеличивается до 25 лет, соответственно, повышается и надежность теплоснабжения жителей района.

Протяженность реконструируемой теплотрассы на ул. Одоевского в Кировском районе составляет более километра в однотрубном исчислении.

Напомним, объем вложений «Концессии теплоснабжения» в модернизацию объектов теплового хозяйства за последние два года составил более 2 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.