Купальный сезон практически стартовал, но вот куда же отправиться позагорать и охладиться в прохладной Волге? В этом году для волгоградцев откроют всего пять пляжей и лишь четыре из них будут предназначены для купания, пятый будет предназначен лишь для принятия солнечных ванн. Так что особо не разбежишься.

Пляжи будут расположены в Тракторозаводском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе пляж появится на улице Грамши, 4, возле отеля «Старт». Кроме того, в этом же районе будет оборудовано место отдыха у воды, где можно будет только загорать (без купания). Оно появится у дома №1 по улице Тракторостроителей.

Еще один пляж заработает в Советском районе на набережной имени Тулака. В Кировском районе пляж откроют на острове Сарпинском. А в Красноармейском районе место для купания будет расположено на песчаной косе полуострова Сарептского.

По данным администрации Волгограда, до начала купального сезона на пляжах наведут порядок, территорию обустроят и обезопасят для отдыха.

Конечно, для города на Волге это очень и очень мало, да ещё и с учетом того, что наш город растянулся вдоль Волги на многие километры. Добраться из одного района в другой ради того, чтобы искупаться с детьми, будет для некоторых трудновато. А если ещё и жара плюс 40, это будет сделать нереально, ещё и на общественном транспорте. И это совсем не радует, так как для многих волгоградцев купание в Волге — это единственное спасение от летней жары в нашем засушливом и жарком городе.