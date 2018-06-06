Летом дети проводят много времени в интернете: стабильно высокая активность наблюдается с 10 утра до 7 вечера. Родители часто даже не догадываются, какими ресурсами пользуется ребенок и с какими угрозами сталкиваются. Но решение есть.

Ни дня без интернета

В начале года «Лаборатория Касперского» опросила 500 российских семей* и выяснила, что 85% детей не могут обойтись без своих гаджетов, а 9 из 10 школьников играют в компьютерные игры. При этом почти половина детей скрывает от родителей детали своей интернет-активности: время, проведенное в сети, и сайты, на которые они заходят. По мере взросления время, проведенное в интернете, все увеличивается, а вот контроль со стороны взрослых ослабевает.

Соцсети детям не игрушки

Многие страны обсуждают законы о защите детей от вредного влияния соцсетей. В Евросоюзе действует распоряжение, по которому дети младше 16 лет могут завести e-mail и аккаунты только с разрешения родителей. По данным «Лаборатории Касперского», у 40% российских детей в начальной школе уже есть аккаунт в соцсетях, а среди старшеклассников этот показатель возрастает до 97%. Почти четверть родителей встречает на страницах детей (особенно в возрасте 13-15 лет) что-то настораживающее. В основном взрослым не нравятся люди, с которыми общается их ребенок, паблики, на которые он подписан, и посты, которые он публикует или расшаривает.

Рейтинг интернет-угроз

Дети сталкиваются в сети с самыми разными угрозами: материалами для взрослых (34%), кражей паролей/аккаунтов в социальных сетях и играх (26%), потерей данных из-за вирусов (18%). Одной из основных угроз остается кибербуллинг. Дети сталкиваются с травлей в сети в 2 раза чаще, чем думают их родители. Каждый десятый родитель ничего не знает о негативном пользовательском опыте своих детей, а каждый пятый полагает, что ребенок никогда не сталкивался с интернет-угрозами.

Технологии на страже безопасности

Облегчить жизнь могут специальные программы, например, приложение Kaspersky Safe Kids. Пользуясь этим решением, взрослый может видеть, какие сайты и приложения использует ребенок, и ограничивать доступ к ресурсам с учетом возрастной категории. Можно установить максимальную продолжительность «игрового» времени вечером и по выходным, а в учебные и ночные часы разрешать запуск только необходимых приложений. Местоположение ребенка можно проверить на онлайн-карте.

Дети получают от приложения понятные тактичные подсказки, которые в игровой форме объясняют, что происходит и почему. Ребенок может проверить, сколько времени осталось на игры и запросить у родителей разрешение на доступ к приложению или сайту прямо из окна блокировки на устройстве.

Тест-драйв на месяц

В преддверии летних каникул «Дом.ru» – 2-й провайдер страны по количеству обслуживаемых пользователей интернета — предлагает протестировать Kaspersky Safe Kids. Весь июнь решение доступно клиентам оператора без дополнительной платы. Подключение доступно по ссылке https://domru.ru/podarki.

Для этого достаточно выполнить всего 2 действия: установить приложение на устройство ребенка и взрослого и создать профиль ребенка на сайте My Kaspersky. После этого нужно настроить профиль: ввести правила для ребенка и указать, какую информацию родители хотят получать о его активности. Для простоты можно включить уже готовый профиль для определенного возраста. Также родители могут создать периметр, в котором должен находиться ребенок, и получать уведомления, если он покидает территорию.

Вопрос «Как защитить ребенка от интернета?» некорректен. Это все равно, что спросить «Как защитить ребенка от книги?». Проблема не в интернете, а в неконтролируемом использовании и доступе к нежелательной информации. С сервисами родительского контроля дети могут исследовать онлайн-мир без опасения.

* Исследование «Взрослые и дети в цифровом мире», проведенное Лабораторией Касперского в 2018 году среди 500 российских семей.