И вновь стадион «Волгоград Арена» примет матч ЧМ-2018. На этот раз на поле встретятся сборные Саудовской Аравии и Египта, начало матча в 17:00. В связи с этим рядом со стадионом будут вновь действовать пешеходные зоны. Чтобы все желающие могли вовремя добраться до мест проведения футбольного мероприятия, а после окончания матча — быстро вернуться домой, с 11:00 общественный транспорт перейдет на усиленный режим работы. По специальным маршрутам с утра уже работают дополнительные автобусы-шаттлы, проезд в них бесплатный.

В зону действия пешеходного режима вошли пр. им. Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. 39-й Гвардейской, прилегающие к ним местные проезды и ул. Кубинская, а также Нулевая продольная магистраль. До 15 июля остается пешеходной улица Чуйкова и часть улицы Краснознаменской. Напомним, в рамках Фестиваля, на Центральной набережной Волгограда до середины июля для болельщиков каждый день проходят праздничные мероприятия. Ежедневно здесь организована насыщенная культурная программа. Главный вход на фестиваль располагается на пересечении улиц Аллея Героев и Маршала Чуйкова.

Для жителей южных районов продолжают курсировать автобусы под номерами 2, 55 и 77, которые доставляют пассажиров до Центрального района. На автобусе №77 волгоградцы могут добраться до перехватывающей парковки у ТЦ «Комсомолл» и пересесть на шаттл S3. От железнодорожного вокзала, где конечная автобуса №2, для волгоградцев и гостей города каждые 15 минут отправляется шаттл S2 с конечной остановкой «Стадион». Все маршруты автобусов-шаттлов в этот день бесплатные.

С северной стороны работают маршруты №№20, 21 и 25, которые доставляют пассажиров от Спартановки и Нижнего Тракторного до Привокзальной площади и ТЦ «Акварель». Эти три маршрута на указанный период заменят автобус №95

По Нулевой Продольной магистрали организовано по более быстрому маршруту движение автобуса №98: после остановки «Детский центр» он поворачивает на ул. Рабоче-Крестьянскую и затем по ул. Калинина спускается на набережную. Автобус №5 после остановки «Торговый центр» также сворачивает на улицу Калинина и проезжает до конечной остановки «Речпорт».

На время работы пешеходных зон в дни матчей будет скорректирована работа маршрутных такси №№3с и 36. Микроавтобусы будут объезжать зону «последней мили» по ул. 39-й Гвардейской, следуя по улицам Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы с выездом на Первую продольную магистраль по ул. 7-й Гвардейской.

Троллейбус №10а будет работать по маршруту №10 с конечной на ул. Тулака. Троллейбусы №9 и №12 за шесть часов до начала спортивного мероприятия станут следовать от Спартановки до пл. Возрождения. Всего в этот день на данные маршруты выйдут порядка 45 троллейбусов, интервал движения составит 3-4 минуты.

Скоростные трамваи за шесть часов до начала игры начнут курсировать в границах станций «Ельшанка» и «ТРК «Европа Сити Молл». Количество электротранспорта на линии в этот период увеличится в три раза, интервал движения трамваев — около 3 минут.

В дни проведения матчей для болельщиков при предъявлении одновременно двух документов — паспорта болельщика и билета на сегодняшнюю игру — проезд в городском муниципальном транспорте будет бесплатным.

Для удобства гостей города, желающих приехать в Волгоград на личном автотранспорте, а также для всех волгоградцев на указанный период организованы 4 бесплатные перехватывающие парковки.

От «P+R Комсомолл», «P+R Ашан» в Дзержинском районе и «P+R Тракторная» в Тракторозаводском районе организованы спецрейсы автобусов-шаттлов. Дополнительный транспорт бесплатно работает с шести утра и до часа ночи в режиме экспресса.

Автобусы отправляются от 3 перехватывающих парковок по спецмаршрутам с общей конечной остановкой «Стадион», расположенной на парковке ТЦ «Европа Сити Молл».

Шаттл S1 отправляется от аэропорта до остановки «Стадион» с промежуточными остановками «P+R Ашан» (ш. Авиаторов), «Вокзал» (ул. Пархоменко), «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) и «Фан Зона FIFA» (Набережная). При этом шаттл S1 продолжит курсировать и в ночное время. С 01-00 и до 6-00 23 июня от Аэропорта до остановки «Стадион» (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут регулярно ходить два автобуса.

Шаттл S2 двигается по маршруту «Вокзал» (Привокзальная площадь) — «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) — «Фан Зона FIFA» (Набережная) – «Стадион».

Маршрут S3 от «P+R Тракторная» с промежуточными остановками «P+R Комсомолл», «Вокзал» (ул. Пархоменко), «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) и «Фан Зона FIFA» (Набережная) также довезет всех желающих до остановки «Стадион».

Интервальность движения на всех маршрутах составляет порядка 15 минут. После окончания матчей трансферы начнут отправляться от конечного пункта «Стадион» каждые 3 минуты.

От перехватывающей парковки у ТЦ «Акварель» в Советском районе специально для зрителей в дни матчей будут организованы дополнительные рейсы электропоездов. Такси будут высаживать и забирать пассажиров на парковочной зоне у ТРЦ «Европа Сити Молл». Остальной общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме.

После матча от стадиона шаттлы будут отходить сразу же после загрузки. В усиленном режиме начнут работать скоростной трамвай, троллейбусные и автобусные маршруты. Организованы также дополнительные рейсы электропоездов в южную часть города, при этом семь из них после станции «Акварель» довезут всех желающих до Красноармейского района.