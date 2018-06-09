На территории Волгограда продолжается реализация программы повышения надежности ГВС в многоквартирных домах. В числе адресов, где в 2018 году будет восстановлена «обратка», — ул. Генерала Шумилова, дд. 73 и 77. На встрече с жителями этих многоэтажек «Концессии теплоснабжения» подробно рассказали горожанам о ведущейся работе по строительству циркуляционных трубопроводов горячей воды.

Масштабное обновление сетей горячего водоснабжения в областном центре началось в 2017 году. Впервые за много лет «Концессии теплоснабжения» организовали восстановление обратных циркуляционных трубопроводов, благодаря которым из «горячего» крана течет не теплая, а действительно горячая вода, во всех районах города. Для этого была создана специальная программа повышения надежности ГВС.

В ходе разработки этой программы специалисты компании провели исследование. Его результаты показали, что «обратка» между жилыми зданиями и тепловыми пунктами, где готовится горячая вода, отсутствует примерно в трети многоквартирных домов города. Она либо вышла из строя в ходе эксплуатации, либо вообще не была предусмотрена еще на этапе строительства зданий.

Среди объектов, где наружная циркуляция будет восстановлена в ближайшее время, — многоэтажки на ул. Генерала Шумилова, 73 и 77 в Кировском районе. Живущие здесь волгоградцы были вынуждены пользоваться теплой водой вместо горячей порядка 20 лет.

— Ситуация, когда воду приходится сливать, чтобы она достигла нужной температуры, — безусловно неприятная, и мы это прекрасно понимаем. Но для того компания и реализует проект повышения надежности ГВС, чтобы окончательно решить проблему с «обратками» в Волгограде, — рассказал в ходе встречи с жителями Александр Сидляревич, заместитель начальника службы по повышению качества услуг «Концессии теплоснабжения». — Для этого на ул. Генерала Шумилова, 73 и 77 мы организовали строительство циркуляционных трубопроводов от теплового пункта до домов протяженностью 280 метров.

Речь идет о трубах из гибких полимерных материалов, благодаря которым срок службы трубопроводов увеличивается до 40 лет. Новая «обратка» обеспечит непрерывное движение горячей воды в домах №73 и 77 на ул. Генерала Шумилова и тем самым не даст ей остыть.

— Важно, что на время работ горячее водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме — по действующим сетям, — подчеркнул Александр Сидляревич.

Сегодня восстановление циркуляции ГВС ведется во всех районах областного центра, что является продолжением работы, начатой в прошлом году. Тогда компания уже улучшила горячее водоснабжение в более чем двух десятках жилых зданий.

Строительство циркуляционных трубопроводов ГВС «Концессии теплоснабжения» осуществляют до вводов в дома, при этом, чтобы данная работа возымела надлежащий эффект, нужно восстановить «обратку» еще и внутри зданий. Это зона ответственности управляющих организаций. Со своей стороны компания рекомендовала УК и ТСЖ провести мероприятия по улучшению циркуляции горячей воды непосредственно в многоквартирных домах.

Напомним, обновление сетей ГВС в Волгограде является частью инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения». Объем инвествложений компании в обновление теплового хозяйства Волгограда за последние два года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.