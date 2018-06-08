Уже совсем скоро стартует Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™. Каждый город-организатор готовился к этому событию не один год. Были возведены стадионы, тренировочные площадки, обустроены парки и многое другое. Кроме того, на время проведения ЧМ 2018 города подготовили и развлекательную программу. Наш город не стал исключением. Для жителей и гостей города пройдут более ста культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Это и выставки, и инсталляции, и премьеры, и концерт-феерия «Слава чемпионов», и даже опера с участием российских звёзд и многое другое.

Как сообщают в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области, в дни матчей чемпионата по футболу в Волгограде будут проходить масштабные культурно- массовые и развлекательные мероприятия. На территории, прилегающей к стадиону «Волгоград-Арена», будут функционировать две интерактивные площадки, где выступят Ансамбль народных инструментов, муниципальный духовой оркестр, «Комбо-джаз-бенд», будут работать зоны «Аквагрим», «Цирковая площадка», «Арт-искусство», «Футбольный фристайл» и другие. В Центральном парке культуры и отдыха будут работать площадки индустрии развлечений: аттракционы, «Ходулисты», «Аквагрим», «Мимы», национальные подворья с проведением интерактивных экскурсий в юрту и славянское жилище. Завершаться культурная программа в дни матчей будет мультимедийной видеоинсталляцией «Свет Великой Победы» на главный монумент — скульптуру «Родина – мать зовет!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Волгоградцы и гости города с помощью современных технологий увидят героические события Великой Отечественной войны. Время работы площадок: 18 июня — у стадиона «Волгоград-Арена» и в ЦПКиО с 18:00 до 21:00 и с 23:00 до 1:00, видеоинсталляция на Мамаевом кургане в 21:00, 22:00 и 23:00; 22 июня — у стадиона «Волгоград-Арена» с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00, в ЦПКиО с 15:00 до 18:00, видеоинсталляция на Мамаевом кургане в 21:00, 22:00 и 23:00; 25 и 28 июня — у стадиона «Волгоград-Арена» с 14:00 до 17:00 и с 19:00 до 21:00, в ЦПКиО с 14:00 до 17:00, видеоинсталляция на Мамаевом кургане в 21:00, 22:00 и 23:00. Также видеоинсталляция «Свет Великой Победы» будет показана на Мамаевом кургане 17, 24 и 27 июня, начало в 21:00, 22:00 и 23:00.

15 июня с 17:00 до 23:00 в Волгоградском музее Машкова будет проходить масштабная акция «Футбольная ночь». Акция начнётся с открытия выставочного проекта современного искусства «Актуальная Россия: игра в классиков» в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37. На выставке будут представлены произведения современного искусства России: живопись, арт-объекты, мультимедийные инсталляции, интерактивный каталог экспозиции и многое другое. «Актуальная Россия: игра в классиков» займёт два этажа выставочного зала, на которых будут представлены более 100 работ со всей России. Выставка современного искусства России логически завершит экспозиционные проекты Музея Машкова, на которых представлены четыре столетия отечественного искусства. После открытия выставки «Актуальная Россия» с 18:00 мероприятия «Футбольной ночи» будут проходить на площади перед выставочным залом. Откроется экспозиция под открытым небом: выставка кинетических скульптур, большая концертная программа. В 21:00 пройдёт презентация новой песни, посвященной Чемпионату мира по футболу. Музыкальное произведение создано и будет исполнено известными волгоградскими музыкантами. В окнах выставочного зала музея будет проходить инсталляция, в которую войдут выставка-конкурс рисунков на темы «Спорт» и «Футбол», а также виртуальная выставка «Спорт», созданная на основе интерактивной программы «Спорт в русском изобразительном искусстве» информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал» и произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции Волгоградского музея Машкова. Во время проведения акции «Футбольная ночь», которая завершится в 23:00, вход в выставочный зал будет свободным. Подробности на сайте Волгоградского музея Машкова.

Балет «Лебединое озеро», опера «Тоска» на итальянском языке, а также концерт-феерия «Слава чемпионов» войдут в специальную программу, которую готовит для волгоградцев и гостей ЧМ-2018 театр «Царицынская опера». Одним из впечатляющих событий станет концерт-феерия «The Glory of Champions» («Слава чемпионов»), который состоится 17 июня в 15:00. В него войдут произведения разных жанров, которые имеют отношение к странам-победительницам чемпионатов мира по футболу FIFA прошлых лет. Оперные артисты вместе со зрителями проследят географию побед и вспомнят легендарные эпизоды, вошедшие в энциклопедию футбольной славы. Кроме того, зрители увидят один из самых популярных балетов из репертуара театра — «Лебединое озеро» П.И. Чайковского (19 июня в 18:30). Ещё одним ярким музыкальным событием станет опера «Тоска» Дж. Пуччини — грандиозный спектакль на итальянском языке с масштабными декорациями и эффектными театральными костюмами будет показан 27 июня в 18:30. В качестве приглашенных звёзд с главной партией выступит Наталья Мурадымова, прима Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, а партию Каварадосси исполнит солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Дмитрий Демидчик. Подробности на сайте театра.

Также 21 июня в 18:30 в Центральном концертном зале состоится концерт «Обнимитесь, миллионы!» Волгоградского академического симфонического концерта под управлением заслуженного артиста РФ Андрея Аниханова. В эксклюзивной программе, специально подготовленной к чемпионату мира по футболу, будут исполнены известные и редко звучащие произведения Иоганна Штрауса – короля вальса и автора классических венских оперетт, известного также как мастера популярных жанров – польки и марша.

— «Обнимитесь, миллионы» — это призыв человечеству объединиться посредством великого и прекрасного искусства музыки, — пояснил Андрей Аниханов. — Египетский, персидский, испанский марши, венгерская полька, китайский и прочие произведения, уверен, напомнят зрителю о великом призвании музыки соединять сердца, народы и континенты.

Подробности на сайте Волгоградской филармонии.

30 июня в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится «Футбольная ночь в Сарепте». Посетителей ожидает увлекательный спортивный квест «Квестбол» — командная активная игра, участники которой должны будут преодолеть полосы препятствий, решить логические и поисковые задачи и тп. Также состоится волгоградский «Октоберфест»: в ходе программы гости узнают о развитии пивоварения в немецкой колонии, спустятся в старинный подвал, где хранили пиво и вино, узнают о различных осенних фолк-фестивалях. Участников сарептского праздника ждут не только рассказ о разных видах пива, но и мастер-класс по изготовлению пивных коктейлей и приятный сюрприз. Кроме того, состоится «Сосиска-пати», где пройдут вкусные мастер-классы, а интерактивная часть вечера уж точно не оставит никого равнодушным. Подробности на сайте «Старой Сарепты».

В Волгоградском областном краеведческом музее работает выставка «Спортивный Волгоград. Навстречу Чемпионату мира-2018». В экспозиции представлены уникальные материалы фондовой коллекции музея, редкие фотографии, афиши, рассказывающие о возникновении первых футбольных команд в Царицыне. На выставке можно увидеть вещи известных игроков советского и российского футбола – Александра Никитина, Игоря. Суровикина, Виктора Файзулина, Валерия Бурлаченко, президента клуба «Ротор» Владимира Горюнова и даже Василия Ермасова, принимавшего участие в известном матче 2 мая 1943 г. в Сталинграде. Выставка будет работать до 30 июля 2018 г.

Для участников и гостей Чемпионата мира по футболу в Волгограде Новый экспериментальный театр подготовил специальную программу зрелищно-развлекательных мероприятий: театр покажет свои лучшие спектакли, в которых будут заняты ведущие мастера театральной сцены и талантливая артистическая молодежь, а также подготовил видеоклип с приветствием в поддержку мундиаля. Творческую группу проекта составили артисты Ансамбля российского казачества и инициативная группа и дети сотрудников НЭТа. Клип, созданный на музыку песни о Чемпионате мира-2018 в Волгограде (композитор и автор теста – заслуженный работник культуры РФ О. Булискерия), включает яркие концертные номера в исполнении артистов Ансамбля российского казачества, панорамные виды мемориала Мамаева кургана и мельницы Герхардта, картины уникальной природы Волгоградской области и колоритного казачьего быта. Подробности на сайте НЭТа.

Полную программу мероприятий можно просмотреть по ссылке.