Гостям города решили показать патриотическую акцию «Свет великой Победы» в дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу в Волгограде. Сеансы будут проходить 18, 22, 24, 25, 27 и 28 июня с 21:00 до 23:30. Сама акция по уже сложившейся традиции проходит в День Победы 9 мая.

Напомним, что благодаря современным технологиям величественная скульптура «оживет», озаряя все вокруг сиянием золотого света.

А 21 июня, накануне трагического, памятного всем поколениям россиян дня начала Великой Отечественной войны, в 22:00 на Главной высоте России пройдет ежегодная акция «Завтра была война…»

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», видеоролик, который будет демонстрироваться на подпорную стену Зала Воинской Славы, напомнит собравшимся о тех полных драматизма днях. В исполнении хоровой капеллы прозвучит песня «Священная война». Скорбная процессия с зажженными в память о погибших свечами пройдет к подножию Главного монумента мемориального комплекса – скульптуре «Родина-мать зовет!». К Вечному огню в Зале Воинской Славы будут возложены цветы и венки.