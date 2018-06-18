Во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде будет работать гастрономический проект «Квартал вкуса», который объединит заведения общественного питания и познакомит болельщиков и туристов с многообразием вкусов волгоградских блюд. Горожане и гости региона смогут попробовать фирменное меню Волгоградской области, принять участие в гастрономических мастер-классах, продегустировать специальные пивные сеты или безалкогольные напитки, разработанные специально для проекта.

Мероприятия в рамках гастрономического проекта будут проходить в дни матчей чемпионата мира по футболу – 18, 22, 25 и 28 июня с 12 до 20 часов. Презентации блюд, дегустации и мастер-классы развернутся сразу на четырех площадках: на летней террасе ресторана «Фасоль», в ресторанах «Золотая Прага», «Швейк» и «Батискаф».

В рецептах блюд используются простые и при этом уникальные продукты нашего края — горчичное масло, рыба, овощи, злаки, фрукты и ягоды, фермерские продукты, при этом все рецепты продуманы с учетом современного времени и технологий. В состав фирменного меню Волгограда вошли 10 авторских блюд – уха из осетра, яичница «Волжская», каша «Иловлинская», каша «Сталинградская», винегрет «Сарепта», горчичный соус, крем-брюле «Каймак», котлета «Волго-Донская», салат «Ахтубинский», торт «Царицынский». Авторы блюд – представители Академии гастрономии «ДиВо» – при подготовке меню изучили историческую кухню региона и выяснили, какие зерновые, овощные и плодово-ягодные культуры традиционно выращивают в Волгоградской области. Использование местных продуктов в рецептах блюд – главная особенность фирменного гастрономического проекта. Гости и болельщики Чемпионата мира по футболу смогут по достоинству оценить вкусную кухню региона и получить максимум приятных впечатлений от пребывания в Волгограде.