В ближайшие выходные в Волгограде пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Праздничные мероприятия будут проходить 12 июня в Мемориальном парке у подножия Мамаева Кургана. Праздник состоится с 15:00 до 22:00. В течение этого времени в режиме нон-стоп здесь будет множество мероприятий: праздничный концерт с участием детских музыкальных коллективов и воспитанников спортивных школ города, соревнования среди молодежи по воркауту, показательные выступления по велотриалу, различные мастер-классы, а также гала-концерт городского фестиваля-конкурса авторской песни «Серебряные струны». Завершит программу выступление лауреата музыкальных премий «Золотой граммофон» и «Песня года» певца Дениса Майданова.

С 15:00 в Мемориальном парке начнется гала-концерт городского конкурса авторской песни «Серебряные струны», его участниками станут представители талантливой молодежи Волгограда в возрасте от 14 до 30 лет. В амфитеатре Мемориального парка победители, лауреаты, а также члены жюри фестиваля авторской песни представят свои лучшие произведения. Для волгоградцев и гостей города прозвучат песни Б. Окуджавы, В. Берковского, С. Трофимова, а также произведения волгоградских музыкантов.

В 19:00 в Мемориальном парке начнется концерт с участием лучших творческих коллективов. Недалеко от сцены будет работать спортивная площадка «Функциональное многоборье». На силовых тренажёрах для всех желающих мастер-классы проведут тренеры детских спортивных секций и школ, а также сами спортсмены. Функциональное многоборье – спорт, где используются многосуставные, энергоёмкие движения, которые объединяются в беспрерывный комплекс упражнений.

Недалеко от сцены будет работать спортивная площадка «Функциональное многоборье». На силовых тренажёрах для всех желающих мастер-классы проведут тренеры детских спортивных секций и школ, а также сами спортсмены. Функциональное многоборье – спорт, где используются многосуставные, энергоёмкие движения, которые объединяются в беспрерывный комплекс упражнений.

Уже полюбившаяся волгоградской детворе студия «Ералаш» на своей площадке, оформленной яркими воздушными шарами, проведет фотосессию, а также кастинг-конкурс талантов, где каждый желающий сможет получить сертификат на мастер-класс по актерскому искусству, сценическому движению и речи. Здесь же будет работать площадка по нанесению аквагрима.

Также гости праздника смогут принять акциях мастер-классах по изготовлению праздничных сувениров. Сувенир «Цветы России» предложат выполнить в технике объемной аппликации в форме бумажного медальона, а мастер-класс «Птицы России» расскажет о традициях народных промыслов. Освоить искусство оригами, плетения из лыка, пряжи, технику изготовления поделок из соленого теста и гофрированной бумаги предложат всем желающим педагоги дополнительного образования МОУ Детско-юношеского центра.

Организаторы не забыли и о тех, кто предпочитает активные виды отдыха. Молодежь может попробовать себя в турнире по воркауту — уличной гимнастике, которую сегодня относят к любительскому виду спорта, а также в показательных выступлениях по велотриалу — преодолению искусственных препятствий (парапеты, бревна, доски) на велосипеде. Мастера езды на четырехколесном виде транспорта могут участвовать как командой, так и индивидуально.

На специальной игровой площадке волгоградцы и гости областного центра сразятся в панна-футбол — одну из разновидностей уличного футбола, в который играют в формате один на один. В праздничный день 12 июня волгоградцев ждут большой выбор настольных игр, выставка работ художественных школ города, мастер-классы от преподавателей муниципальных школ искусств и многое другое.

В 21:00 начнет свое выступление популярный российский композитор, автор и исполнитель Денис Майданов, а завершится праздничный вечер в 22-00 демонстрацией свето-музыкальной композиции.